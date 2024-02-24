Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1797
Pensei sobre isso (é sobre algum lugar para discutir a aplicação do teórico e do matstat). Suponho que neste momento algo como isto seria melhor feito sob a forma de artigos e sua posterior discussão.
Partilhou a ideia com a administração e obteve aprovação preliminar. Se você tem alguma idéia e sugestão sobre o tema dos artigos, então compartilhe-as aqui.
A ciência é boa se poupar esforços e tempo. Aqui tenho outra ideia maluca - para recolher novas folhas com base em rachaduras de outras folhas, a questão é, qual é a probabilidade de isto ter um efeito positivo e de haver novas folhas que tenham pouca correlação com as anteriores?
Como eu penso, esta abordagem, ao contrário do princípio ganancioso, permitirá uma redução mais suave da completude da amostra e, portanto, deve tornar o sinal foliar mais estável.
Toddler publicou uma nova peça. Ainda não o li.
Aparentemente, outra atualização da máquina de movimento perpétuo, com maior capacidade de atravessar o país.
Na verdade, é difícil selecionar tópicos de ciência complexa e o que seria útil para as pessoas)))).
Se por instruções, então aparentemente a aplicação prática de vários modelos na interpretação da BP. Análise de vários algoritmos NS para BP com ligação a modelos matemáticos. Expectativa probabilística de resultados de NS. Teorver e algoritmos de MO, que são melhores, que são piores).
Eu gosto deste último.
Obrigado pela ideia de ler.))) Também há algum material lúcido no matstat)). A conclusão geral de que uma série pode ser estimada / definida / caracterizada por um modelo e a definição da parcela mínima para determinar um modelo válido é um assunto.
Há grupos de convite fechados aqui no site
mas artigos melhores
Será que os NS vão ler mentes? Link.
Tenho andado a brincar com armas. Ao chegar ao fundo da questão, aprendi muitas coisas interessantes. Sempre pensei que o teste de raiz da unidade tinha algo a ver com a unidade imaginária. Acabou por ser um teste de robustez do filtro. arma é um filtro composto por filtros bi e k. O filtro pode ser representado como uma relação de polinómios B/A. As suas raízes são chamadas zeros e postes. A sua posição no círculo da unidade é usada para julgar a estabilidade do filtro. O teste de unidade de raiz é quase isso.
Não há maneira de fazer um filtro de arma estável, com ar não há esse problema.
Você pode dizer que um filtro, você pode dizer que é um método que descreve a BP. Se o modelo descreve de forma instável a RV, então temos de aumentar o número de polinómios ou ir para um modelo mais complexo ou outro modelo.
Será que os NS vão ler mentes? Link.
O trabalho foi antes de NS e MO. Os resultados no reconhecimento de padrões estavam lá há muito tempo, mas não foram escritos desta forma. AI, NS, MO são apenas condutores de publicidade e promoção)))) Um lavador de IA é sempre mais caro que uma simples esfregona)))
Penso que esta abordagem, em oposição ao princípio da ganância, permitirá uma redução mais suave da completude da amostragem e, portanto, deve tornar o sinal da folha mais estável.
Seria melhor dirigir a energia para a geração de novas funcionalidades... IMHO...
Se os sinais são bons então podemos até tentar prever os extremos, tenho cerca de 400 e 10 modelos, mas vejo que preciso de dezenas de vezes mais, amostras de treino podem chegar a > 100 GB , wow )))) Não tenho esse tipo de poder...
A partir das fotos você pode ver que o algoritmo é capaz de reconhecer algo, mas você precisa construir as características ...
O trabalho foi feito mesmo antes da NS e do MO. Os resultados no reconhecimento de padrões estavam lá há muito tempo, mas não foram escritos sobre eles desta forma. AI, NS, MO são apenas condutores de publicidade e promoção)))) Um purificador alimentado por IA é sempre mais caro do que uma simples mop))))
Sim, claro )))) Eu gostaria de ver como eles reconhecem as imagens ou geram a fala com "se, então, senão" isso seria hardcore)) Mas a sério, estás a dizer disparates!