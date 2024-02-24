Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1803
O ponto permanece - encontrar a correlação entre as escalas))))
I.e. correlação da cloze M15 com a cloze de n minutos anterior, por exemplo? Podemos fazer uma nova amostra e ver.
Sim, mas acho que tens de olhar para três escalas, sénior e júnior. De hora em hora ou 4x hora na faixa de amostragem da M15. Ditados lógicos)
A correlação será alta, mas existe um alfa? Eu devia verificar.
Vou pô-lo no meu RL, vai demorar 5 minutos.
Se eu não tiver um RL pode demorar mais tempo para abrir o Metatrader (pode ficar um pouco lento depois de algum tempo de uso).
Bem, há algo a fazer, não é uma má opção para apanhar
2 anos EOC, treinamento de 5 meses
agora à esquerda do OOS correr 5 meses se a tendência for a mesma... como está!
;)
Já está pior lá, e por isso o período de teste 2X. As estatísticas do mercado mudam na mesma, não haverá movimento perpétuo )
por isso não é isso (((.
se o seu modelo pudesse funcionar à esquerda e à direita do treino, definitivamente atingiria alguma propriedade descoberta em OHLC
mas de resto... bem, como todos os outros, então a tarefa é como eu - determinar que o TS não está mais funcionando,
não sei o que é importante e como determinar que o TS começou a perder dinheiro mais adiante, é complicado ))))
por isso vai para os dois lados... à direita, só não sei ainda )
é mais lógico fazer isso perto dos últimos dados para decompor mais tarde
Estou a perguntar - tentaste do outro lado? Ela também não sabe do lado esquerdo? - (Tu e eu sabemos que o gráfico se move para a direita, não lhe digas!)