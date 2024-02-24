Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1803

Valeriy Yastremskiy:

O ponto permanece - encontrar a correlação entre as escalas))))

Isto é, a correlação de cloze M15 com cloze de n minutos anteriores, por exemplo? Você pode fazer uma nova amostra e ver
 
Sim, mas acho que tens de olhar para três escalas, sénior e júnior. De hora em hora ou 4x hora na faixa de amostragem da M15. Ditados lógicos)

A correlação será alta, mas existe um alfa? Eu devia verificar.

Vou pô-lo no meu RL, vai demorar 5 minutos.

Se eu não tiver um RL pode demorar mais tempo para abrir o Metatrader (pode ficar um pouco lento depois de algum tempo de uso).

Bem, há algo a fazer, não é uma má opção para apanhar


2 anos EOC, treinamento de 5 meses

 
agora à esquerda do OOS correr 5 meses se a tendência for a mesma... como está!

;)

Já está pior lá, e por isso o período de teste 2X. As estatísticas do mercado mudam na mesma, não haverá movimento perpétuo )

 
por isso não é isso (((.

se o seu modelo pudesse funcionar à esquerda e à direita do treino, definitivamente atingiria alguma propriedade descoberta em OHLC

mas de resto... bem, como todos os outros, então a tarefa é como eu - determinar que o TS não está mais funcionando,

não sei o que é importante e como determinar que o TS começou a perder dinheiro mais adiante, é complicado ))))

por isso vai para os dois lados... à direita, só não sei ainda )

é mais lógico fazer isso perto dos últimos dados para decompor mais tarde

 
Estou a perguntar - tentaste do outro lado? Ela também não sabe do lado esquerdo? - (Tu e eu sabemos que o gráfico se move para a direita, não lhe digas!)

