Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1799
o arquivo de balanço atual não contém preços, os preços que você me deu anteriormente não correspondem ao tamanho do balanço atual
Na verdade, se você pensar nisso, a idéia em si é um fracasso, não devemos analisar e prever o gráfico de balanço, mas os pontos de entrada para o bem/mau
Sim, de facto, de uma forma estranha 52 barras desapareceram da história da OHLCV - vou investigar isso.
Este equilíbrio precisa de agregar as condições do mercado, quanto mais bem sucedidas forem as negociações - há um crescimento e menos bem sucedidas - um declínio. Se você olhar para um ponto de entrada específico, ele será simplesmente um acréscimo às condições já existentes (análogo de folhas).
Um equilíbrio é necessário para agregar as condições de mercado, com negócios mais bem sucedidos aumentando e negócios menos bem sucedidos diminuindo.
Se você estiver olhando para um ponto de entrada específico, seria simplesmente uma reaprendizagem de condições já existentes (análogas às folhas).
Não é bem assim. Não há relação / correlação de parâmetros com o crescimento / declínio. O objectivo é provavelmente ligar a subida / descida com pontos de entrada / saída / paragens / direcção de comércio.
Por favor, ajude a resolver um problema de combinatória!
Existem N diferentes elementos não repetíveis, você precisa tirar X elementos de cada vez, sendo o valor de entrada o número da combinação de todos os elementos possíveis.
Existe uma fórmula ou função para isto?
A função de entrada deve obter um array com elementos, número de elementos na combinação e número da combinação, e a saída deve ser um array com índices de elementos.
Ajude, por favor!
Não é bem assim. Não há ligação / correlação de parâmetros para subir / descer. Parece fazer sentido correlacionar crescimento / declínio com pontos de entrada / saída / paradas / direção de comércio.
De que parâmetros estamos a falar na correlação?
A compra e venda pode ter condições diferentes.
Por enquanto, na ssa, se você encontrar algo interessante, você pode tentar adicionar previsão. O desfasamento máximo é definido nas configurações. Os números 1,2 são números de componentes de 1 até o máximo atraso. Os pontos vermelhos são a força do componente (1 é o mais forte e em ordem decrescente). A secção do histórico é seleccionada por linhas azuis. O indicador reconstrói-se a si próprio apenas quando altera o gráfico, o número de componentes ou a linha vertical, e também é possível rodar a roda do rato.
O PS, curiosamente, os incrementos funcionaram pior aqui.
Talvez o seguinte funcioneOu você pode ver o parágrafo "Combinações" no livro de Okulov "Programação em Algoritmos".
De que parâmetros estamos a falar quando se trata de correlação?
Eu concordo que pode haver condições diferentes para a compra e venda de negócios.
Parâmetros optimizáveis e zonas de crescimento de equilíbrio em queda. A idéia não é otimizar, mas tirar características significativas para as zonas de crescimento de equilíbrio em queda, mas a ciência diz que é difícil ou impossível através de qualquer característica da PA na presença da SB. É difícil encontrar modelos matemáticos descrevendo as séries com precisão suficiente, e não é claro qual o tamanho do BP necessário.
As condições simétricas parecem-me mais correctas. A série também pode ser revertida. ))))
Essa foi uma imagem bonita))))
Era falso, eu estraguei o código outra vez.