Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1799

Novo comentário
 
mytarmailS:

olhou para...

o arquivo de balanço atual não contém preços, os preços que você me deu anteriormente não correspondem ao tamanho do balanço atual


UPD==============

Na verdade, se você pensar nisso, a idéia em si é um fracasso, não devemos analisar e prever o gráfico de balanço, mas os pontos de entrada para o bem/mau

Sim, de facto, de uma forma estranha 52 barras desapareceram da história da OHLCV - vou investigar isso.


Este equilíbrio precisa de agregar as condições do mercado, quanto mais bem sucedidas forem as negociações - há um crescimento e menos bem sucedidas - um declínio. Se você olhar para um ponto de entrada específico, ele será simplesmente um acréscimo às condições já existentes (análogo de folhas).

 
Aleksey Vyazmikin:

Um equilíbrio é necessário para agregar as condições de mercado, com negócios mais bem sucedidos aumentando e negócios menos bem sucedidos diminuindo.

Se você estiver olhando para um ponto de entrada específico, seria simplesmente uma reaprendizagem de condições já existentes (análogas às folhas).

Não é bem assim. Não há relação / correlação de parâmetros com o crescimento / declínio. O objectivo é provavelmente ligar a subida / descida com pontos de entrada / saída / paragens / direcção de comércio.

 

Por favor, ajude a resolver um problema de combinatória!

Existem N diferentes elementos não repetíveis, você precisa tirar X elementos de cada vez, sendo o valor de entrada o número da combinação de todos os elementos possíveis.

Existe uma fórmula ou função para isto?

A função de entrada deve obter um array com elementos, número de elementos na combinação e número da combinação, e a saída deve ser um array com índices de elementos.

Ajude, por favor!

 
Valeriy Yastremskiy:

Não é bem assim. Não há ligação / correlação de parâmetros para subir / descer. Parece fazer sentido correlacionar crescimento / declínio com pontos de entrada / saída / paradas / direção de comércio.

De que parâmetros estamos a falar na correlação?

A compra e venda pode ter condições diferentes.

 
Mihail Marchukajtes:

Por enquanto, na ssa, se você encontrar algo interessante, você pode tentar adicionar previsão. O desfasamento máximo é definido nas configurações. Os números 1,2 são números de componentes de 1 até o máximo atraso. Os pontos vermelhos são a força do componente (1 é o mais forte e em ordem decrescente). A secção do histórico é seleccionada por linhas azuis. O indicador reconstrói-se a si próprio apenas quando altera o gráfico, o número de componentes ou a linha vertical, e também é possível rodar a roda do rato.

O PS, curiosamente, os incrementos funcionaram pior aqui.

Arquivos anexados:
axon.mq5  16 kb
 
Rorschach:

Por enquanto na ssa, se você encontrar algo interessante, você pode tentar anexar uma previsão. O desfasamento máximo é definido nas configurações. Os números 1,2 são números de componentes de 1 até o máximo atraso. Os pontos vermelhos são a força do componente (1 é o mais forte e em ordem decrescente). A secção do histórico é seleccionada por linhas azuis. O indicador reconstrói-se a si próprio apenas quando altera o gráfico, o número de componentes ou a linha vertical, e também é possível rodar a roda do rato.

O PS, curiosamente, os incrementos funcionaram pior aqui.

Fixe. Do coração para a alma :-)
 
Aleksey Vyazmikin:

Por favor, ajude a resolver um problema de combinatória!

Existem N diferentes elementos não repetíveis, você precisa tirar deles X elemento(s) de cada vez, sendo o valor de entrada o número da combinação de todos os elementos possíveis.

Existe uma fórmula ou função para isto?

A função de entrada deve obter um array com elementos, número de elementos na combinação e número da combinação, e a saída deve ser um array com índices de elementos.

Por favor, ajudem-me!

Talvez o seguinte funcione

Ou você pode ver o parágrafo "Combinações" no livro de Okulov "Programação em Algoritmos".
 
Aleksey Vyazmikin:

De que parâmetros estamos a falar quando se trata de correlação?

Eu concordo que pode haver condições diferentes para a compra e venda de negócios.

Parâmetros optimizáveis e zonas de crescimento de equilíbrio em queda. A idéia não é otimizar, mas tirar características significativas para as zonas de crescimento de equilíbrio em queda, mas a ciência diz que é difícil ou impossível através de qualquer característica da PA na presença da SB. É difícil encontrar modelos matemáticos descrevendo as séries com precisão suficiente, e não é claro qual o tamanho do BP necessário.

As condições simétricas parecem-me mais correctas. A série também pode ser revertida. ))))

 
mytarmailS:


Essa foi uma imagem bonita))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Era uma imagem bonita))))

Era falso, eu estraguei o código outra vez.

1...179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806...3399
Novo comentário