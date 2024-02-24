Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2602
Um exemplo concreto:
A questão da aleatoriedade/continuidade é uma pedra angular para todo o algo e para o ML em algo.
Muitos de todos os tipos de truques e truques.
O mais fácil é ver como você conseguiu o resultado. Se o melhor resultado que tiveres... escolhendo o melhor resultado do conjunto - é claro, a probabilidade de encaixe é muito alta (especialmente se a maioria dos outros resultados for sobre nada). Os resultados do teste. Como os conseguiu? - Claro que, se você pegou os 5% melhores na bandeja, correu todos no teste, selecionou os melhores no teste - claro, a probabilidade de encaixe ainda não é pequena (especialmente se o resultado médio dos outros não for muito). Este "como não o fazer" irá, tenho a certeza, reduzir a probabilidade de ser equipado em excesso de forma muito decente. É por esta razão que eu não vejo como o robô/modelo de outra pessoa pode ser avaliado com equidade - de jeito nenhum.
Além disso, como dito, todo o tipo de truques e truques.
É tudo coisas óbvias, oleado... Interessado em truques específicos
Por exemplo, como variante, análise de superfície de otimização (RP) de TC, regras, AMO e assim por diante...
Por exemplo, a intersecção OD TC de dois vagões por "fator de recuperação" alvo.
É claro que este TS não está a funcionar, nunca esteve e nunca estará
E aqui está um TS que funciona em PP, que é muito estável, faz um lucro até agora (Valery sabe :) )
Por assim dizer, sinta a diferença.
Por isso, tenho uma ideia obsessiva de que se vires a DO do TC, podes dizer o que é e se vai funcionar com os novos dados...
Mas é longo e complicado contar a DO, talvez ela possa ser contornada de forma mais elegante e menos demorada do ponto de vista dos recursos computacionais.
Eu tenho alguma ideia de como algo-traders fazem isso. Não faço ideia de como os cientistas de dados o fazem. E eu sei exactamente como o faço)).
A superfície de otimização, como eu a entendo, é (neste caso) um espaço tridimensional, onde 2 eixos são eixos de parâmetros (modelo, estratégia) e um é a métrica alvo. Sim, claro que pode passar por isso. Eu tenho algumas maneiras, e se necessário, posso pensar noutra coisa. Mas agora estou a vir do outro lado. E claro que não há desejo de compartilhar informações úteis com alguém que entra com"É tudo coisa óbvia, borboletas").
Nem sempre é possível rastrear a causalidade
Então só podem ser feitas suposições sobre as causas e a presença de um padrão. As causas são primárias, o comportamento é secundário. Na AT, por vezes esquecem-se da primazia das causas e tomam as repetições aleatórias de comportamentos como padrões, que não o são.
Olha, se a tua resposta à pergunta é: Muitos truques e truques. E além disso, como dito, todo o tipo de truques e truques.
Obrigado por este conhecimento profundo, que definitivamente não é "óleo amanteigado".
Tente responder em sites especiais como SA ou CV, é interessante quantas vantagens você terá ...
Se estás tão incomodado, podes sempre chorar ))
Ainda bem que gostaste).
Então só pode haver suposições sobre as causas e a presença de um padrão. As causas são primárias, o comportamento é secundário. Na AT, por vezes esquecem-se da primazia das causas e tomam as repetições aleatórias de comportamentos como padrões, que não o são.
Concordo, é uma questão complicada...
Por isso é necessário entrar na matemática para ter uma resposta, não "muitos truques e truques".
1) Penso que é óbvio que não há e não pode haver nenhuma maneira de provar que um padrão estabelecido na história funcionará necessariamente no futuro.
2) A existência de um método que estabeleça um padrão determinístico (não aleatório) para o futuro, baseado em dados do passado, seria uma negação de (1)
Temos apenas a validação cruzada, que só pode estabelecer a homogeneidade de um padrão sobre a história. Só podemos interpolar o padrão, não extrapolá-lo. Temos apenas uma PROPOSTA muito fraca de que um padrão bem interpolado acabará por ser bem extrapolado. Isto não é uma inferência dedutiva, mas meramente indutiva - uma variante da inferência por analogia.
1) Penso que é óbvio que não há e não pode haver nenhuma maneira de provar que um padrão estabelecido na história funcionará necessariamente no futuro.
2) A existência de um método que estabeleça a determinação (não aleatória) de um padrão para o futuro por dados do passado seria uma negação de (1)