Mas não há reacção da MetaQuotes ((
E não vai haver, porque a verdadeira propagação estraga a imagem publicitária. No máximo, eles irão sugerir o uso de símbolos personalizados.
Na verdade, é uma pena. A simulação de propagação no tempo tornaria os testes mais próximos do real.
A publicidade deve dizer que o nosso testador é o mais preciso, em comparação com outras plataformas.
Isto é mais provável que atraia desenvolvedores e usuários. Do que os primeiros testes e sua comparação mostrarão que os testes em MT5 sobre os preços de abertura não são verdadeiros.
Por publicidade quero dizer os dados nos símbolos das páginas da corretora. São os CDs, não os desenvolvedores que são clientes (trazem dinheiro) para as metaquotas. Grátis para o usuário final tem suas desvantagens.
Não é possível ou caro de implementar, é possível em condições e preços compreensíveis, e é gratuito. Claro que livre é muitas vezes enviesado com negatividade)))) Assim como a falta de oportunidade ou o alto custo de implementação))))
https://stats.stackexchange.com/questions/31513/new-revolutionary-way-of-data-mining
Sim, é o que ele diz. E comentadores - bem, eles são cientistas de dados, não comerciantes. Eles com seus conjuntos de dados estacionários não conseguem entender os problemas de nossos comerciantes.
Como eu entendi...
Explico-o da forma mais simples possível.
Se quisermos apresentar o TS como um padrão, para verificar se é um padrão verdadeiro devemos optimizar os seus parâmetros e se o TS ganhará quase sempre em parâmetros diferentes, então o padrão (TS) é verdadeiro
E como descobriste isso?
Olhando mais fundo e de uma perspectiva AMO
Você precisa visualizar a busca por parâmetros durante o treinamento; se a superfície de otimização se parecer com ruído
muito provavelmente, a AMO encontrou um máximo local no ruído e isso é reciclagem e um modelo que não funciona
Você deve se esforçar para obter a seguinte imagem
Onde o modelo tem uma "ilha" claramente pronunciada de parâmetros de trabalho, ou seja, é necessário otimizar seus parâmetros e se o TS praticamente sempre ganhará com parâmetros diferentes, então o padrão (TS) é verdadeiro
É assim que eu vejo as coisas, posso estar errado, mas...
Bem, algo parecido com isso. Todos entendem que o excesso de roupa é mau e estão à procura de formas de protecção contra ela. O cara está dizendo que a maneira "test on oos" não é uma ferramenta tão boa para proteger contra o excesso de equipamento. Um exemplo simples, há 10000 pessoas, cada uma atirando uma moeda ao ar 10 vezes. Nós selecionamos as pessoas que tinham todos os flips que eram águias - oh, esses caras sabem de alguma coisa. Pedimos a cada um deles para virar mais 10 vezes. Agora, estes 3 são algum tipo de perdedores, mas estes 3 conseguiram 8 ou 9 de 10 águias novamente. Ooh, eles podem mesmo fazer alguma coisa. É claro que tal situação é possível apenas por causa de rolos aleatórios (não os mesmos milhões de macacos que podem escrever Guerra e Paz por acidente). É o mesmo com as estratégias. Então você tem que usar outras formas, ou se oos, então sabiamente também. A alternativa que eles sugeriram é sim, algo como: é melhor você observar algo como a média. Como se a moeda fosse plana, cairia uniformemente aqui e ali, na média. E se for mais pesado em algum lugar, então você verá este enviesado pelos resultados médios dessas 10.000 pessoas. De algum modo)).