Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1424

Novo comentário
 
Renat Akhtyamov:

pelo menos explica-me primeiro.

E daí?

o que deve acontecer depois do intervalo?

E daí?

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes estratégicos

Aprendizagem da Máquina no Comércio: Teoria e Prática (Comércio e Além)

Aleksey Vyazmikin, 2019.04.04 20:45

Proponho que trabalhemos juntos nos fenómenos do gap baseado em preditores.

Na imagem da tela você pode ver que as lacunas são frequentemente pontos de correção posteriores - tanto grandes quanto pequenos - eu acho que para aqueles que gostam de trabalhar em pequenos movimentos isso pode ser útil.



 
Aleksey Vyazmikin:

Então, já expliquei...

Já está.

fato

e um prenúncio de ímpeto
[Excluído]  
Aleksey Vyazmikin:

A propósito, de acordo com estes dados, os predecessores humanos não tinham uma grande massa cerebral...

Tudo mentiras...

Shurik, porque estás tão estranho? Explore o tópico se você estiver interessado, se não, não resmungue.

 
Maxim Dmitrievsky:

Shurik, porque és tão esquisito? Estude o assunto, se estiver interessado, e se não estiver, não resmungue.

O tema é relevante para mim e este orador não é a única fonte de informação com a qual estou familiarizado há muito tempo, estou apenas sugerindo que você também deve se referir a outras fontes de informação, e não tomar tudo a seu valor facial.

 
Maxim Dmitrievsky:

Não me insinues, insinua as raparigas.

Está bem, não vou perder mais tempo com este tópico.

 
Eu li Blok e Nabokov,
Não Maksimushka, o miserável.
Misha, Kesha, Chuk e Gek -
Uma e a mesma pessoa.
Não, eu não olho para a Alesha,
Eu não gosto de lacunas desde a infância.
A.K., A.Nikolaev - com humor...
E nós rimos juntos debaixo da mesa)))
 
Vizard_:
Eu li Blok e Nabokov,
Não Maksimushka, o miserável.
Misha, Kesha, Chuk e Gek...
Uma e a mesma pessoa.
Não, eu não estou a olhar para a Alyosha,
Eu não gosto de lacunas desde a infância.
A.K., A.Nikolaev - com humor...
E nós rimos juntos debaixo da mesa)))

Refrão (no estilo do rap russo):

♪ Inundação, a inundação é agradável como fornicação ♪

¶ e nós não somos banidos ¶

Não use o tapete, não repreenda o MC

¶ e não incomodar o moderador ¶

¶ inundação, inundação, inundação não está tudo bem ¶

♪ mas não vai fazer com que seja banido ♪

 
[Excluído]  

Um exemplo perfeito de dimorfismo cerebral, ou apenas microcefalia... ele grasna, mas não se consegue entender o que ele está a tentar dizer. Tem sido assim toda a vida dela.

mas esse é o nível de fascínio Nabokoviano da Sra. Vizard.

 

Os professores incompreendidos continuaram a mergulhar... por cima do ninho de cucos...


1...141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431...3399
Novo comentário