Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1424
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
pelo menos explica-me primeiro.
E daí?
o que deve acontecer depois do intervalo?
E daí?
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes estratégicos
Aprendizagem da Máquina no Comércio: Teoria e Prática (Comércio e Além)
Aleksey Vyazmikin, 2019.04.04 20:45
Proponho que trabalhemos juntos nos fenómenos do gap baseado em preditores.
Na imagem da tela você pode ver que as lacunas são frequentemente pontos de correção posteriores - tanto grandes quanto pequenos - eu acho que para aqueles que gostam de trabalhar em pequenos movimentos isso pode ser útil.
Então, já expliquei...
Já está.
fatoe um prenúncio de ímpeto
A propósito, de acordo com estes dados, os predecessores humanos não tinham uma grande massa cerebral...
Tudo mentiras...
Shurik, porque estás tão estranho? Explore o tópico se você estiver interessado, se não, não resmungue.
Shurik, porque és tão esquisito? Estude o assunto, se estiver interessado, e se não estiver, não resmungue.
O tema é relevante para mim e este orador não é a única fonte de informação com a qual estou familiarizado há muito tempo, estou apenas sugerindo que você também deve se referir a outras fontes de informação, e não tomar tudo a seu valor facial.
Não me insinues, insinua as raparigas.
Está bem, não vou perder mais tempo com este tópico.
Não Maksimushka, o miserável.
Misha, Kesha, Chuk e Gek -
Uma e a mesma pessoa.
Não, eu não olho para a Alesha,
Eu não gosto de lacunas desde a infância.
A.K., A.Nikolaev - com humor...
E nós rimos juntos debaixo da mesa)))
Eu li Blok e Nabokov,
Não Maksimushka, o miserável.
Misha, Kesha, Chuk e Gek...
Uma e a mesma pessoa.
Não, eu não estou a olhar para a Alyosha,
Eu não gosto de lacunas desde a infância.
A.K., A.Nikolaev - com humor...
E nós rimos juntos debaixo da mesa)))
Refrão (no estilo do rap russo):
♪ Inundação, a inundação é agradável como fornicação ♪
¶ e nós não somos banidos ¶
Não use o tapete, não repreenda o MC
¶ e não incomodar o moderador ¶
¶ inundação, inundação, inundação não está tudo bem ¶
♪ mas não vai fazer com que seja banido ♪
Um exemplo perfeito de dimorfismo cerebral, ou apenas microcefalia... ele grasna, mas não se consegue entender o que ele está a tentar dizer. Tem sido assim toda a vida dela.
mas esse é o nível de fascínio Nabokoviano da Sra. Vizard.
Os professores incompreendidos continuaram a mergulhar... por cima do ninho de cucos...