Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1411
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Então a ARMA está bem, mas a ARIMA é demais)
Concordo, em geral eu tento me contentar com AR)
ARIMA é bom para prever TR
Estou a ver. Objectivamente, sim as mulheres são mais emotivas e, portanto, mais facilmente susceptíveis à hipnose e à PNL.
Mas eu não entendo, isto prova que a psicologia, como ciência, só é prejudicial para as pessoas?
Você acha que esses treinamentos não ajudam ninguém - eu duvido disso.
No entanto, este vídeo de uma hora inteira pode ser resumido em uma sabedoria popular bem conhecida: "a água não vai fluir sob uma pedra rolante".
para prever um tal arima BP é adequado
Aqui podemos nos limitar à linha TS.
Eles são úteis para jovens com pouca experiência.
No entanto, este vídeo de uma hora inteira pode ser resumido em uma sabedoria popular bem conhecida: "a água não vai fluir sob uma pedra rolante".
É popular entre nós porque não queremos trabalhar no nosso crescimento pessoal com um especialista individual, mas há uma necessidade para isso. A psicologia está associada à psiquiatria, que ainda é percebida muito negativamente, também devido ao excesso de poder do campo e ao descuido dos pacientes. Isto é, os medos das pessoas são justificados em relação à psiquiatria, e é por isso que todos os tipos de personalidades duvidosas ganham dinheiro à custa do seu carisma. Precisamos criar um ambiente propício para o desenvolvimento da psicoterapia individual privada, e começar pagando por estes serviços com um pólo HMO a preços normais.
É popular entre nós porque não queremos trabalhar no nosso crescimento pessoal com um especialista individual, mas há uma necessidade para isso. A psicologia está associada à psiquiatria, que ainda é percebida muito negativamente, também devido ao excesso de poder do campo e ao descuido dos pacientes. Isto é, os medos das pessoas são justificados em relação à psiquiatria, e é por isso que todos os tipos de personalidades duvidosas ganham dinheiro à custa do seu carisma. É necessário criar condições favoráveis para o desenvolvimento da psicoterapia individual privada e começar com o pagamento destes serviços a preços normais.
Com a compreensão da psicologia começa o caminho para o sucesso no mercado, somente uma pessoa que entende a Ele mesmo pode esperar obter lucro, se esse entendimento estiver faltando, o mercado de câmbio pode multar pesadamente por essa omissão, ou seja, os 99% que estão perdendo tudo (indicadores, MO, otimização, etc.) somente que não olhariam "dentro de si mesmos", como ele reage a certas flutuações do mercado, e ao risco. O subconsciente conhece sempre a verdade, sabe para onde a multidão se dirige, mas os medos e a ganância distorcem completamente a reacção, e sem uma introspecção detalhada é impossível distinguir entre a verdadeira voz e a emoção.
Com a compreensão da psicologia começa o caminho para o sucesso no mercado, somente uma pessoa que entende a Ele mesmo pode contar com um lucro, se esse entendimento não estiver lá, o mercado de câmbio pode ser fortemente penalizado por tal erro, ou seja, os 99% que perdem, fazem tudo (indicadores, MO, otimização, etc.) somente que não olhariam "dentro de si mesmos", para o seu "eu" interno, para como ele reage a certas flutuações e riscos do mercado. O subconsciente sabe sempre a verdade, sabe para onde vai a multidão, mas os medos e a ganância distorcem completamente a reacção e sem introspecção detalhada é impossível distinguir onde a voz é verdadeira e onde estão as emoções.
Às vezes o objetivo de uma pessoa pode ser uma ameixa - um objetivo inconsciente, por exemplo, quando ela está cansada de negociar.
Eu não conheço comerciantes na vida real, então é difícil para mim julgar sem observar uma pessoa de fora.
É isso pessoal, Python deveria ter sido estudada desde o berço. Super vaga.
A maioria aqui só conseguiria estudar a lisp em fraldas.
A maioria das pessoas aqui só conseguia aprender a pisar fraldas.
Tenho-o desde fraldas: Basic - Corvette, Focal - BC 0010, Pascal no BEV, 486 - Turbo Pascal 7, Pentium 1 - C ++ , .....Delphi...o que quer que seja agora, são todos iguais
a plataforma alvo e o conhecimento da estrutura é importante agora, ninguém precisa de Python nu