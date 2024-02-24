Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1379

Maxim Dmitrievsky:

Interessante como as meninas dançam... ou seja, através de um processo Markoviano um processo com "memória" também é definido, através de estados latentes, por exemplo

Havia alguma confusão na minha cabeça... e assim acontece que sim, pois tudo está feito. Se você acertar.

Concordo plenamente com isto. Influência directa do passado sobre o futuro (sem qualquer mediador significativo no presente) - o que já se traduz em alguns esotéricos).

 
Não é publicidade, pelo contrário, a crítica é provavelmente intencional, eu nunca tenho ações curvadas tão bonitas, eu me pergunto como tais grails são feitos...

 
Assim, no testador pode ser impossível criar um graal com um expoente ou linha de ascensão suave no OOS, mesmo teoricamente.

 
As abordagens que são divulgadas neste tópico não têm nenhuma chance de sucesso.

As nuances escondidas dão-lhe algo em que pensar.

 
Explicar...

 
Em que estás interessado exactamente?

 
Por que você acha que "as abordagens neste tópico não têm nenhuma chance de sucesso"?

O que é "nuances ocultas"?

 
A qualidade do resultado na saída do MO dependerá da apresentação da informação.

Não importa o preço bruto que você empurre para MO, a produção será aleatória.

