Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1379
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Interessante como as meninas dançam... ou seja, através de um processo Markoviano um processo com "memória" também é definido, através de estados latentes, por exemplo
Havia alguma confusão na minha cabeça... e assim acontece que sim, pois tudo está feito. Se você acertar.
Concordo plenamente com isto. Influência directa do passado sobre o futuro (sem qualquer mediador significativo no presente) - o que já se traduz em alguns esotéricos).
É proibida a publicidade de produtos do Mercado. Por favor, preste atenção.
Não é publicidade, pelo contrário, a crítica é provavelmente intencional, eu nunca tenho ações curvadas tão bonitas, eu me pergunto como tais grails são feitos...
Que tipo de publicidade é esta, pelo contrário, provavelmente foi feita como uma crítica, nunca tive ações curvadas tão bonitas, me pergunto como são feitos tais grails...
Não estava a prestar atenção. Este gráfico era de um testador ou do mercado? Não importa se foi uma demonstração ou real.
Se é um testador, não é surpreendente. Tal indicador pode ser sorteado dentro de alguns dias.
Se é do mercado, é um jogo virtuoso.
Eu não estava a prestar atenção. Este gráfico era de um testador ou do mercado? Não importa se é uma demonstração ou real.
Se for do testador, não é surpreendente. Tal indicador pode ser obtido dentro de alguns dias.
Se é do mercado, é um jogo virtuoso.
Assim, no testador pode ser impossível criar um graal com um expoente ou linha de ascensão suave no OOS, mesmo teoricamente.
Então, no testador para fazer um graal com um expoente ou linha de crescimento suave em OOS também deveria ser impossível, mesmo teoricamente, é por isso que eu digo que provavelmente está dentro da amostra de treinamento de piadas, o que eu ajustei e testei, mas é algum tipo de vergonha ...
As abordagens que são divulgadas neste tópico não têm nenhuma chance de sucesso.
As nuances escondidas dão-lhe algo em que pensar.
As abordagens que são reveladas neste tópico não têm nenhuma chance de sucesso.
As nuances escondidas dão-lhe algo em que pensar.
Explicar...
Explicar...
Em que estás interessado exactamente?
Em que estás interessado exactamente?
As abordagens que são reveladas neste tópico não têm nenhuma chance de sucesso.
As nuances escondidas dão-lhe algo em que pensar.
Por que você acha que "as abordagens neste tópico não têm nenhuma chance de sucesso"?
O que é "nuances ocultas"?
Por que você acha que "as abordagens que foram expostas neste tópico não têm nenhuma chance de sucesso"?
Quais são as "nuances ocultas"?
A qualidade do resultado na saída do MO dependerá da apresentação da informação.
Não importa o preço bruto que você empurre para MO, a produção será aleatória.