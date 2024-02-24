Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1309

elibrarius:

A teimosia está perto no sentido da perseverança. Espero que eles o ajudem a alcançar uma implementação bem sucedida das suas ideias no MdE. Estas são qualidades úteis para os investigadores. ;-)

PS Pensou num nome para o seu sistema de selecção de folhas: 'Herbário' - junte à colecção de métodos de árvores, florestas, cotos, selvas.

Ser teimoso nem sempre é produtivo, mas obrigado por apreciar a minha qualidade.

Sobre o herbário, eu já uso essa terminologia, obrigado por apoiar a ideia.

Reunir uma equipe para o desenvolvimento de MO (Árvore de decisão / Florestas) relacionados com as estratégias de tendência

Aleksey Vyazmikin, 2018.06.27 16:42

Um pouco sobre as direcções que eu vejo promissoras:

1. Trabalho em métodos genéticos - aqui eu quero tentar criar grupos lógicos de características, inclusive quando semeando e nutrindo descendência.

2. Trabalho em funções de fitness - aqui quero dar feedback aos resultados reais do comércio, não apenas aos resultados da classificação.

3. Trabalho de nutrição de cepas - um método semi-automático de gerar árvores quando a base da árvore é conhecida ou quando são conhecidos ramos individuais.

4. Trabalhar em um método para avaliar a árvore resultante.

5. Trabalhe em uma maneira conveniente e rápida para integrar a árvore no algoritmo da EA.

6. Trabalhar na criação de um herbário. - Puxando regras individuais para criar andaimes.

7. Trabalhar em um método de construção da árvore que não exclua limites/grandezas, mas tente dar soluções para todos os valores no preditor (relevante quando a quantificação (subdivisão em subgrupos) já é usada na preparação do preditor).


 

Eu trabalhei um pouco para desenhar gráficos, agora eu posso olhar rapidamente modelos pré-selecionados pelo script por condição visual, até agora eu decidi salvar apenas os gráficos fora do tutorial.

Isto é um gif, mas só mostra quadros quando clico nele - não sei qual é a razão...

 
Aleksey Vyazmikin:

...

É um gif, mas só mostra quadros quando clico nele - não sei qual é a razão...

Fazê-lo num tamanho menor. A largura não deve ser superior a 750 pixels.

 
Anatoli Kazharski:

Fazê-lo num tamanho menor. Não mais do que 750 pixels.

Estou a ver, vou ter isso em conta da próxima vez, obrigado.

 
Aleksey Vyazmikin:

Eu trabalhei um pouco para desenhar gráficos, agora eu posso olhar rapidamente modelos pré-selecionados pelo script visualmente, até agora eu decidi salvar apenas os gráficos fora do tutorial.

Isto é um gif, mas só o tenho a mostrar quadros quando clico nele - não sei qual é a razão...

Se você tem OOS por um ano, então puramente psicologicamente será difícil sentar-se num sorteio ou tagarelar cerca de 0 por cerca de meio ano. E se houver investidores, durante este período muitos podem fugir.

Gráficos 3 - parece não ser tão desagradável.

 
elibrarius:
Se você tem OOS por um ano, então puramente psicologicamente será difícil sentar em um sorteio ou conversar por volta de 0 por cerca de meio ano.

Bem, há diferentes opções sobre o gif e mesmo elas não são para demonstrar um modelo de sucesso, mas apenas para desenvolver um projeto para automatizar o ciclo de aprendizagem. Sim, é quase um ano, mas se você acha que eu poderia ter drenado esse dinheiro para zero, é melhor ter um pequeno lucro e continuar. Além disso, a ideologia de eu usar modelos diferentes ao mesmo tempo - para cada modelo haverá volume fixo - trabalharei em duas contas simultaneamente - comprando e vendendo.

Vou trabalhar em duas contas ao mesmo tempo - compra e venda. Agora (em breve, espero) posso terminar os prognósticos e tentar algumas outras estratégias com eles, mas até agora a lista não é tão grande assim.

 

E é assim que se parece o saldo do erro de classificação dos mesmos modelos, ou seja, se corretamente classificados 1, então +1, se corretamente classificados 1 e houve um zero, então -1.

Aleksey Vyazmikin:

E é assim que se parece o saldo do erro de classificação dos mesmos modelos, ou seja, se foi correctamente classificado 1, então +1, se foi classificado 1 e houve zero, então -1.

é hora de organizar um congresso de OP, depois de todos terem um lucro mínimo de um milhão com OP

Acho que dentro de um ano alguns de nós o terão.

vamos alugar um salão de conferências, Deus nos livre, Hennessy, e depois um passeio de iate.

 
Maxim Dmitrievsky:

é tempo de organizar um congresso de OP, depois de todos terem um lucro mínimo de um milhão com as OP.

Acho que dentro de um ano alguns de nós o terão.

Vamos alugar uma sala de conferências, perdão... Deus, uma Hennessey, depois um passeio de iate.

Os meus objectivos são muito modestos - o ideal seria ganhar mil 200 rublos este ano, para não morrer à fome...

Aleksey Vyazmikin:

Os meus objectivos são muito modestos - idealmente gostaria de ganhar cerca de 200 mil rublos este ano, para não morrer à fome...

Entendo que um artista deve ter fome, mas é melhor fazê-lo no seu tempo livre )

como opção, se você não tiver problemas para ir trabalhar, há muitos lugares agora que requerem dados que os cientistas do ZP são bons
