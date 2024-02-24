Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1309
A teimosia está perto no sentido da perseverança. Espero que eles o ajudem a alcançar uma implementação bem sucedida das suas ideias no MdE. Estas são qualidades úteis para os investigadores. ;-)PS Pensou num nome para o seu sistema de selecção de folhas: 'Herbário' - junte à colecção de métodos de árvores, florestas, cotos, selvas.
Ser teimoso nem sempre é produtivo, mas obrigado por apreciar a minha qualidade.
Sobre o herbário, eu já uso essa terminologia, obrigado por apoiar a ideia.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Reunir uma equipe para o desenvolvimento de MO (Árvore de decisão / Florestas) relacionados com as estratégias de tendência
Aleksey Vyazmikin, 2018.06.27 16:42
Um pouco sobre as direcções que eu vejo promissoras:
1. Trabalho em métodos genéticos - aqui eu quero tentar criar grupos lógicos de características, inclusive quando semeando e nutrindo descendência.
2. Trabalho em funções de fitness - aqui quero dar feedback aos resultados reais do comércio, não apenas aos resultados da classificação.
3. Trabalho de nutrição de cepas - um método semi-automático de gerar árvores quando a base da árvore é conhecida ou quando são conhecidos ramos individuais.
4. Trabalhar em um método para avaliar a árvore resultante.
5. Trabalhe em uma maneira conveniente e rápida para integrar a árvore no algoritmo da EA.
6. Trabalhar na criação de um herbário. - Puxando regras individuais para criar andaimes.
7. Trabalhar em um método de construção da árvore que não exclua limites/grandezas, mas tente dar soluções para todos os valores no preditor (relevante quando a quantificação (subdivisão em subgrupos) já é usada na preparação do preditor).
Eu trabalhei um pouco para desenhar gráficos, agora eu posso olhar rapidamente modelos pré-selecionados pelo script por condição visual, até agora eu decidi salvar apenas os gráficos fora do tutorial.
Isto é um gif, mas só mostra quadros quando clico nele - não sei qual é a razão...
Fazê-lo num tamanho menor. A largura não deve ser superior a 750 pixels.
Estou a ver, vou ter isso em conta da próxima vez, obrigado.
Se você tem OOS por um ano, então puramente psicologicamente será difícil sentar-se num sorteio ou tagarelar cerca de 0 por cerca de meio ano. E se houver investidores, durante este período muitos podem fugir.
Gráficos 3 - parece não ser tão desagradável.
Bem, há diferentes opções sobre o gif e mesmo elas não são para demonstrar um modelo de sucesso, mas apenas para desenvolver um projeto para automatizar o ciclo de aprendizagem. Sim, é quase um ano, mas se você acha que eu poderia ter drenado esse dinheiro para zero, é melhor ter um pequeno lucro e continuar. Além disso, a ideologia de eu usar modelos diferentes ao mesmo tempo - para cada modelo haverá volume fixo - trabalharei em duas contas simultaneamente - comprando e vendendo.
Vou trabalhar em duas contas ao mesmo tempo - compra e venda. Agora (em breve, espero) posso terminar os prognósticos e tentar algumas outras estratégias com eles, mas até agora a lista não é tão grande assim.
E é assim que se parece o saldo do erro de classificação dos mesmos modelos, ou seja, se corretamente classificados 1, então +1, se corretamente classificados 1 e houve um zero, então -1.
é hora de organizar um congresso de OP, depois de todos terem um lucro mínimo de um milhão com OP
Acho que dentro de um ano alguns de nós o terão.
vamos alugar um salão de conferências, Deus nos livre, Hennessy, e depois um passeio de iate.
Os meus objectivos são muito modestos - o ideal seria ganhar mil 200 rublos este ano, para não morrer à fome...
Entendo que um artista deve ter fome, mas é melhor fazê-lo no seu tempo livre )como opção, se você não tiver problemas para ir trabalhar, há muitos lugares agora que requerem dados que os cientistas do ZP são bons