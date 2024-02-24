Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1243
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
bem, traine 14 teste 40
Bem, em geral a precisão no teste varia de 57% a 61%, em comboios aleatórios - 80 a 20%, uma tal dispersão num conjunto de dados tão pequeno é bastante lógica.
Sim, sim. Você pode tirar uma beleza de um sapo pelas orelhas também)
Francamente, não entendo qual é o problema e a dificuldade de trabalhar no canal? Talvez jogue durante 1 hora ou mais? - então não há lá canais, apenas um reflexo aparente da lua aparente.
ZS Por falar em MO. Se assumirmos que o ruído prevalece no forex, então a formulação do problema do MO deve ser diferente).
Bem, em geral a precisão no teste varia de 57% a 61%, no teste aleatório - 80 a 20%, uma tal dispersão em um conjunto de dados tão pequeno é bastante lógica.
Obrigado, bem entendido... Vou ver mais modelos em python e talvez fazer um conjunto maior, vou verificar
O conjunto de dados é 10 vezes maior.
catbust:
Alglib:
2018.12.27 11:44:10.475 Core 2 2018.12.26 23:59:59 0.10990
2018.12.27 11:44:10.475 Core 2 2018.12.26 23:59:59 0.49840
O que eu pude notar é que a algibeira é fortemente sobre-treinada de uma só vez, mas no teste ela mostra erros relativamente semelhantes com o impulso. O Boost suaviza bem ambos os erros e se você esperar o gráfico no tabuleiro também irá para o espaço enquanto o teste permanece suspenso. O Boost é apenas melhor controlado, e não há meios de parar de ramificar cedo no algibe.
Bem, isto é uma randômica em geral, não vai fazer dinheiro, claro, e os aumentos não vão salvar
Maxim Dmitrievsky:
e não há meios de parar a ramificação das árvores cedo em algibeiras
O código está aberto - você pode ajustá-lo. Ou você pode escrever sua própria árvore com base em uma básica de AlglibFeiticeiro escreveu algo próprio... não uma escada, não uma rede, mas um animal desconhecido))
O código está aberto - você pode ajustá-lo. Ou escreva a sua própria árvore com base em uma básica de AlglibO feiticeiro escreveu algo dele mesmo... e não uma floresta ou uma rede, mas um animal desconhecido))
Ehhhhh....
Novamente - Warlock apenas sabe como preparar dados de entrada para uma rede neural. Dados de entrada! E a partir daí, não importa o que usar.
Deixa-me dar-te um exemplo.
Lembro-me que havia aqui um médico. Agora ele foi-se... O tipo mais inteligente, mais eficiente! Achas que ele ficou frustrado e desistiu? Eu acho que não!
Eu trabalhei muito com ele no LS. Ele fez milhares de milhões de estudos em receber/ processar citações de carrapatos. Pegou em diferentes fontes de citações, afinou-as, afinou-as, dobrou-as para uma curva...
E então, ele não estava no PM nem no fórum.
Acho que ele finalmente encontrou uma maneira de preparar as entradas para a NS, bem como para o Koldun - e então ele está livre para fazer o que quiser, para se sentar aqui no fórum ou não.
Mas ele fez um óptimo trabalho, eu sou testemunha disso.
O conjunto de dados é 10 vezes maior.
catbust:
Alglib:
2018.12.27 11:44:10.475 Core 2 2018.12.26 23:59:59 0.10990
2018.12.27 11:44:10.475 Core 2 2018.12.26 23:59:59 0.49840
O que eu pude notar é que a algibeira é fortemente sobre-treinada de uma só vez, mas no teste ela mostra erros relativamente semelhantes com o impulso. O Boost suaviza bem ambos os erros e se você esperar o gráfico no tabuleiro também irá para o espaço enquanto o teste permanece suspenso. O Boost é apenas melhor controlado, e não há meios de parar de ramificar cedo em algliebe.
Bem, isto é uma randômica em geral, não vai ganhá-la, claro, e o impulso não vai salvar
Bem, sim, 52-53, não é exactamente um randome, mas também não vai ganhar.
Ehhhhh....
Novamente - Warlock apenas sabe como preparar dados de entrada para uma rede neural. Dados de entrada! E a partir daí, não importa o que usar.
Deixa-me dar-te um exemplo.
Lembro-me que havia aqui um médico. Agora ele foi-se... O tipo mais inteligente, mais eficiente! Achas que ele ficou frustrado e desistiu? Eu acho que não!
Eu trabalhei muito com ele no LS. Ele fez milhares de milhões de estudos em receber/ processar citações de carrapatos. Pegou em diferentes fontes de citações, afinou-as, afinou-as, dobrou-as para uma curva...
E então, ele não estava no PM nem no fórum.
Eu acho que ele finalmente encontrou uma maneira de preparar as entradas para a NS, bem como para o Koldun - e então ele está livre para fazer o que quiser, para sentar-se aqui no fórum ou não.
Mas, o trabalho que ele tem feito é tremendo - eu sou testemunha disso.
Sou testemunha disso. O doutor parece ter esvaziado todas as bitcoins que recebeu do numerai e se ofendeu no mercado, provavelmente "ficou viciado".
Ehhhhh....
Novamente - Warlock apenas sabe como preparar dados de entrada para uma rede neural. Dados de entrada! E a partir daí, não importa o que usar.
Deixa-me dar-te um exemplo.
Lembro-me que havia aqui um médico. Agora ele foi-se... O tipo mais inteligente, mais eficiente! Achas que ele ficou frustrado e desistiu? Eu acho que não!
Eu trabalhei muito com ele no LS. Ele fez milhares de milhões de estudos em receber/ processar citações de carrapatos. Pegou em diferentes fontes de citações, afinou-as, afinou-as, dobrou-as para uma curva...
E então, ele não estava no PM nem no fórum.
Acho que ele finalmente encontrou uma maneira de preparar as entradas para a NS, bem como para o Koldun - e então ele está livre para fazer o que quiser, para se sentar aqui no fórum ou não.
Mas ele fez um grande trabalho, eu sou testemunha disso.
Sabes o que estás a dizer? - Ele já fez bilhões de estudos na área de recebimento/tratamento de cotações de carrapatos. Ele pegou em diferentes fontes de citações, afinou-as, afinou-as, dobrou-as... Toca-te alguma campainha? Isso mesmo, o Macaco e seus óculos, ele os colocou de costas, depois os colocou no rabo, depois os cheirou, depois os lambeu . Boa publicidade para os seus gurus)).
E quanto ao guru, para o passado previsível tínhamos apenas um - SanSanych, e esse por falta de um melhor. Ele ao menos arrastou muita gente para o R, já é uma coisa.
Quanto ao próprio tema do IO, sua própria existência por muitos anos mostra a total futilidade da abordagem: IO como um sistema de negociação. Ao estudar os excrementos do elefante, não há muito a dizer sobre o elefante em si, muito menos prevê-lo. E citações, nada mais.
Neste momento, os sistemas de indicadores lógicos, com menos esforço, mostram resultados bastante reais. O mesmo se aplica ao uso de MO em tais sistemas. Digamos, árvores florestais - já preparadas lógica ensinável para tais sistemas, do que se preocupar em escrever tudo isso. Em geral, o MO, como soluções aplicadas para sistemas existentes, é um tema de trabalho e tanto.