Maxim Dmitrievsky:

bem, traine 14 teste 40

Bem, em geral a precisão no teste varia de 57% a 61%, em comboios aleatórios - 80 a 20%, uma tal dispersão num conjunto de dados tão pequeno é bastante lógica.

 
forexman77:

Sim, sim. Você pode tirar uma beleza de um sapo pelas orelhas também)

Francamente, não entendo qual é o problema e a dificuldade de trabalhar no canal? Talvez jogue durante 1 hora ou mais? - então não há lá canais, apenas um reflexo aparente da lua aparente.

ZS Por falar em MO. Se assumirmos que o ruído prevalece no forex, então a formulação do problema do MO deve ser diferente).

Graal:

Obrigado, bem entendido... Vou ver mais modelos em python e talvez fazer um conjunto maior, vou verificar

O conjunto de dados é 10 vezes maior.

catbust:

Alglib:

2018.12.27 11:44:10.475 Core 2 2018.12.26 23:59:59 0.10990

2018.12.27 11:44:10.475 Core 2 2018.12.26 23:59:59 0.49840

O que eu pude notar é que a algibeira é fortemente sobre-treinada de uma só vez, mas no teste ela mostra erros relativamente semelhantes com o impulso. O Boost suaviza bem ambos os erros e se você esperar o gráfico no tabuleiro também irá para o espaço enquanto o teste permanece suspenso. O Boost é apenas melhor controlado, e não há meios de parar de ramificar cedo no algibe.

Bem, isto é uma randômica em geral, não vai fazer dinheiro, claro, e os aumentos não vão salvar


Maxim Dmitrievsky:

e não há meios de parar a ramificação das árvores cedo em algibeiras

O código está aberto - você pode ajustá-lo. Ou você pode escrever sua própria árvore com base em uma básica de Alglib

Feiticeiro escreveu algo próprio... não uma escada, não uma rede, mas um animal desconhecido))
 
elibrarius:

O código está aberto - você pode ajustá-lo. Ou escreva a sua própria árvore com base em uma básica de Alglib

O feiticeiro escreveu algo dele mesmo... e não uma floresta ou uma rede, mas um animal desconhecido))

Ehhhhh....

Novamente - Warlock apenas sabe como preparar dados de entrada para uma rede neural. Dados de entrada! E a partir daí, não importa o que usar.

Deixa-me dar-te um exemplo.

Lembro-me que havia aqui um médico. Agora ele foi-se... O tipo mais inteligente, mais eficiente! Achas que ele ficou frustrado e desistiu? Eu acho que não!

Eu trabalhei muito com ele no LS. Ele fez milhares de milhões de estudos em receber/ processar citações de carrapatos. Pegou em diferentes fontes de citações, afinou-as, afinou-as, dobrou-as para uma curva...

E então, ele não estava no PM nem no fórum.

Acho que ele finalmente encontrou uma maneira de preparar as entradas para a NS, bem como para o Koldun - e então ele está livre para fazer o que quiser, para se sentar aqui no fórum ou não.

Mas ele fez um óptimo trabalho, eu sou testemunha disso.

 
Bem, eu também não estou aqui há cinco meses, porque tive um bom trabalho em part-time. Agora que estou livre, estou de volta... Talvez o Doc regresse. Talvez ele tenha encontrado algo permanente.
 
Maxim Dmitrievsky:

O conjunto de dados é 10 vezes maior.

Bem, sim, 52-53, não é exactamente um randome, mas também não vai ganhar.

 
Sou testemunha disso. O doutor parece ter esvaziado todas as bitcoins que recebeu do numerai e se ofendeu no mercado, provavelmente "ficou viciado".

 
Alexander_K2:

Ehhhhh....

Novamente - Warlock apenas sabe como preparar dados de entrada para uma rede neural. Dados de entrada! E a partir daí, não importa o que usar.

Deixa-me dar-te um exemplo.

Lembro-me que havia aqui um médico. Agora ele foi-se... O tipo mais inteligente, mais eficiente! Achas que ele ficou frustrado e desistiu? Eu acho que não!

Eu trabalhei muito com ele no LS. Ele fez milhares de milhões de estudos em receber/ processar citações de carrapatos. Pegou em diferentes fontes de citações, afinou-as, afinou-as, dobrou-as para uma curva...

E então, ele não estava no PM nem no fórum.

Acho que ele finalmente encontrou uma maneira de preparar as entradas para a NS, bem como para o Koldun - e então ele está livre para fazer o que quiser, para se sentar aqui no fórum ou não.

Mas ele fez um grande trabalho, eu sou testemunha disso.

Sabes o que estás a dizer? - Ele já fez bilhões de estudos na área de recebimento/tratamento de cotações de carrapatos. Ele pegou em diferentes fontes de citações, afinou-as, afinou-as, dobrou-as... Toca-te alguma campainha? Isso mesmo, o Macaco e seus óculos, ele os colocou de costas, depois os colocou no rabo, depois os cheirou, depois os lambeu . Boa publicidade para os seus gurus)).

E quanto ao guru, para o passado previsível tínhamos apenas um - SanSanych, e esse por falta de um melhor. Ele ao menos arrastou muita gente para o R, já é uma coisa.

Quanto ao próprio tema do IO, sua própria existência por muitos anos mostra a total futilidade da abordagem: IO como um sistema de negociação. Ao estudar os excrementos do elefante, não há muito a dizer sobre o elefante em si, muito menos prevê-lo. E citações, nada mais.

Neste momento, os sistemas de indicadores lógicos, com menos esforço, mostram resultados bastante reais. O mesmo se aplica ao uso de MO em tais sistemas. Digamos, árvores florestais - já preparadas lógica ensinável para tais sistemas, do que se preocupar em escrever tudo isso. Em geral, o MO, como soluções aplicadas para sistemas existentes, é um tema de trabalho e tanto.

