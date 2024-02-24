Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1204
A solução é encontrar os pesos ideais... por exemplo, como variar o posterior... do uniforme para o exponencial.
Não sou um defensor de modelos de caixas negras. Melhor quando tudo é transparente, com um simples significado "físico".
Por exemplo - calculamos a probabilidade a priori de uma correção se tornar uma inversão usando um grande histórico e depois recalculamos para cada correção particular a posteriori dependendo da hora do dia ou das características da tendência.
O simples significado físico das leis do Forex é desconhecido para nós, infelizmente.
É sobre a interpretabilidade do modelo.
então você está fora do tema MO :) embora os metamodelos sejam facilmente interpretados através de suas métricas
Porquê? imho, o problema é o mesmo que distinguir um gato de um cão por MoD
Porque é como falar línguas diferentes, na minha opinião...distinguem-se por traços, claro... são fiches
Não sei se é sempre fácil, mas de alguma forma pode ser feito. Suponho que não é a rede neural em si, mas sua aproximação simplificada que deve fazer a negociação diretamente.
Sem métodos de MO (você pode chamá-lo de "análise exploratória inteligente") no nosso caso não pode passar sem)
Agora eu quero adicionar a dependência de sinais nas distribuições aos parâmetros otimizados, eu fiz isso para começar, para ver
se a curtose for superior a algum valor (você pode optar por ela), então uma situação plana é observada e você pode comprar/vender com igual probabilidade (e então consertar todas as erradas)
mais adiante na assimetria, se houver um certo lado, então a probabilidade do sinal para comprar ou vender é deslocada
Esta é uma primitiva, mas é aproximadamente a forma como o optimizador pode seleccionar os alvos
Tudo o que você precisa obter da métrica é um erro de classificação em uma amostra de teste (para ser treinado em uma amostra de treinamento). Os hiperparâmetros são enumerados no otimizador, e o modelo com o menor erro é selecionado. O que é não-interpretável aqui? Você só precisa saber se tal modelo pode generalizar ou não, olhando para os erros nos dados de teste.
Acabei de fazer um exemplo de tal clunker.
Treinei "SMM" (modelo Markoviano oculto) em retornados, dividi-o em 10 estados e treinei-o sem um professor, dividiu distribuições diferentes por si só
distribuições estatais.
E aqui agrupei os retornos por estados, ou seja, cada fila é um estado de mercado separado.
Alguns estados (1,4,6,8,9) têm muito poucas observações, pelo que não podem ser tidas em conta
E agora vou tentar regenerar a série, ou seja, fazer uma soma cumulativa, se alguma tendência for encontrada em alguns dos estados - a regularidade na direção
Eu fiz uma soma cumulativa.
Os estados 5 e 7 têm uma estrutura consistente , 5 é para a bai e 7 é para a aldeia
Porquê preços e não os seus incrementos?