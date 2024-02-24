Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1198
Eu preciso de comunicar - vídeos são comuns, não discuto.
Nunca consegui resolver o problema de dividir os cálculos em grupos - R tem uma biblioteca, mas ainda não descobri como ativá-la sem muita modificação do código, e não encontrei ninguém que o faça...
E quanto ao grupo de discórdia, a propósito, existe alguma atividade?
Alguém tem alguma ideia de como descrever tais curvas? É tudo sobre a criação de predictors....
Geralmente olhando para estas curvas quero fazer uma máquina semi-automática que irá melhorar todos os indicadores importantes - aprendizagem lenta e correr a partir de um local de paragem com uma selecção aleatória de preditores para construir uma árvore, e assim iterações de 1000 e a partir deles escolher a melhor opção, porque esta abordagem de aprendizagem por logloss não parece certa, olhando para o gráfico de mudanças em outros indicadores.
Não entendo o que é - um grupo legalizado de pessoas...
difícil com você)
É verdade :)
Não consegui terminar um pouco durante seis meses - os juros diminuíram.
Então, sem mim, pelo menos por agora.
Ilusões. E você entende isso. É por isso que o interesse caiu.
O que queres dizer com isso? O que queres que eles façam?
Ilusões. E você entende isso. É por isso que o interesse caiu.
Alguns indicadores sobem e outros descem... enquanto a idéia de controlar o drawdown máximo e contar o número de pontos dentro de 2\3 de crescimento vem à mente - tudo isso seria indicativo do fim da (deterioração) da curva de aprendizado. Vou adicionar pontos de extremo como percentagem de tempo e talvez um factor de inclinação... o que mais é possível?
Não sei se isso ajudaria, mas! Podias tentar a correlação. Imagine o resultado ideal que você quer na forma de sua curva desejada, depois no processo de busca do melhor modelo compare o resultado atual com o ideal (sua curva ideal), calculando a correlação. O modelo com a correlação mais próxima do ideal será o mais próximo do modelo que você está procurando
