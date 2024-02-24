Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1198

Aleksey Vyazmikin:

Eu preciso de comunicar - vídeos são comuns, não discuto.

Nunca consegui resolver o problema de dividir os cálculos em grupos - R tem uma biblioteca, mas ainda não descobri como ativá-la sem muita modificação do código, e não encontrei ninguém que o faça...

E quanto ao grupo de discórdia, a propósito, existe alguma atividade?

Alguém tem alguma ideia de como descrever tais curvas? É tudo sobre a criação de predictors....

Geralmente olhando para estas curvas quero fazer uma máquina semi-automática que irá melhorar todos os indicadores importantes - aprendizagem lenta e correr a partir de um local de paragem com uma selecção aleatória de preditores para construir uma árvore, e assim iterações de 1000 e a partir deles escolher a melhor opção, porque esta abordagem de aprendizagem por logloss não parece certa, olhando para o gráfico de mudanças em outros indicadores.

 
Maxim Dmitrievsky:

Não entendo o que é - um grupo legalizado de pessoas...

Aleksey Vyazmikin:

Não entendo o que é, um grupo legítimo de pessoas...

difícil com você)

 
Maxim Dmitrievsky:

é difícil contigo )

É verdade :)

 
SanSanych Fomenko:

Não consegui terminar um pouco durante seis meses - os juros diminuíram.

Então, sem mim, pelo menos por agora.

Ilusões. E você entende isso. É por isso que o interesse caiu.

 
Aleksey Vyazmikin:

Alguém tem alguma ideia de como descrever tais curvas? É tudo sobre a criação de predictors....

O que queres dizer com isso? O que queres que eles façam?

Yuriy Asaulenko:

Ilusões. E você entende isso. É por isso que o interesse caiu.

+
 
mytarmailS:

O que queres dizer com isso? O que é que queres que faça?

+

Alguns indicadores sobem e outros descem... enquanto a idéia de controlar o drawdown máximo e contar o número de pontos dentro de 2\3 de crescimento vem à mente - tudo isso seria indicativo do fim da (deterioração) da curva de aprendizado. Vou adicionar pontos de extremo como percentagem de tempo e talvez um factor de inclinação... o que mais é possível?

 
Aleksey Vyazmikin:

Alguns indicadores sobem e outros descem... enquanto a ideia de controlar o drawdown máximo e contar o número de pontos dentro de 2\3 da subida chega - tudo isto seria uma indicação do fim/ deterioração da curva de aprendizagem. Vou adicionar pontos de extremo como percentagem de tempo e talvez um factor de inclinação... o que mais é possível?

Não sei se isso ajudaria, mas! Podias tentar a correlação. Imagine o resultado ideal que você quer na forma de sua curva desejada, depois no processo de busca do melhor modelo compare o resultado atual com o ideal (sua curva ideal), calculando a correlação. O modelo com a correlação mais próxima do ideal será o mais próximo do modelo que você está procurando

 

