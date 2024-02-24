Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1192

Igor Makanu:

Encontrei-o, tudo ao mesmo tempo.

sim, obrigado, já baixado )

estatísticas é a cabeça ou o que quer que seja... em suma, uma estrutura para pesquisar padrões estatísticos deve ser construída mais tarde, como para pesquisar o que se deve sobrepor a uma rede neural

Aleksey Nikolayev:

Escreveste uma vez sobre o Quantopian. Eles têm alguma coisa interessante?

Há muito tempo que não venho cá. Bem, os comerciantes de lá, se lhes podes chamar isso, são mais sofisticados do que aqui.

Tenho muitas discussões sobre a aprendizagem de máquinas no comércio, estou interessado principalmente nisso. Talvez haja mais alguma coisa, não tenho tempo para seguir tudo.
 
Maxim Dmitrievsky:

Aleksey Nikolayev:

E a abordagem em si - onde tudo está em um ambiente e análise e negociação? Pergunto-me como será na prática.

A única coisa que deves saber é que eu não sei o que fazer com a pitão.

Para mim, parece-me uma linguagem fabulosa para negociar. Se você não sabe como usar a pitão, você pode usá-la para negociar.

 
Maxim Dmitrievsky:

Bem, na prática há api para diferentes trocas e DTs, porque não... especialmente se as trocas criptográficas são populares agora, acho que python é fácil de se apoderar de

Para mim, parece-me uma linguagem fabulosa para negociar. Eu ainda estou à procura do meu sistema de MO.

Eu também não estudei os detalhes. Pareceu-me que no ambiente deles não se pode ligar nenhum pacote arbitrário - apenas os aprovados. E se você não gostar das citações deles?

Não está claro o quanto os prós superam os contras.

Aleksey Nikolayev:

o ambiente deles também é um pacote, o testador está basicamente lá e o downloader de citações, acho eu. não é preciso fazer nada no site...

Eles têm um lema verdadeiro e eu não tenho que colocá-los no site.

 
Maxim Dmitrievsky:

Não sei, é uma chatice mudar para outra linguagem para construir o TS, para mim é puramente porque gosto de MO.

Maxim, já procurou bibliotecas C# .net para MO?

Isso seria legal, se houver algum, o MT5 tem suporte a .net, o Windows já suporta NET Framework, eu verifiquei o artigo"Compilador C# Simples" sem instalar nada no Windows e consegui meu "Olá Windows" no console... legal, tecnologias, no entanto!

há a ideia principal, se o Metakvot se mover nesta direcção, significa que haverá apoio, ou melhor, já existe e será conveniente colocar o modelo em posição afiada e ligá-lo à MT sem mexer


;)

Igor Makanu:

c++ libs são todas MO, para o Accord-framework.net há, não sei mais

eles fizeram uma linguagem especial como para MO... eu esqueci o nome... afiado é algo assim... mas na verdade não há nada lá, o tópico não está se desenvolvendo porque todos estão pythonizando

 
Maxim Dmitrievsky:

o tema não se desenvolve porque toda a gente é pitonada.

Acho que tens razão, eu pesquisei no Google, é simples, é de um blog:

A começar a escrever em Python... primeiro os scripts, depois o meu primeiro programa "grande"... Comecei logo a escrever código de trabalho. Às vezes eu nem entendia como funcionava, mas depois escrevi e consegui um roteiro de trabalho. Isto foi particularmente satisfatório, porque eu estava usando estes scripts para as minhas próprias necessidades. Inicialmente escrevi um pequeno raspador, que tirou dados de um site, que depois processei num programa que escrevi em Lazarus (há quanto tempo foi...). Eu não conhecia bem a linguagem, mas o roteiro foi escrito quase cegamente em nano, graças a exemplos na documentação e no google.

Igor Makanu:

Acho que tens razão, tu pesquisaste no Google, é simples, é de um blog:

MO é uma coisa de alto nível, python é uma linguagem de alto nível... o que poderia ser mais harmonioso. com todos os tipos de dlls é difícil construir um modelo funcional, muito menos pesquisar algo

também no mql5... mas aqui eu tenho um bom testador e uma base :)

