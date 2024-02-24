Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1159
Algumas tretas que escrevi ontem à noite do nada para fazer :)
Uma NS está tentando identificar ciclos com a maior resposta possível, a segunda extrapola-os para o futuro (como os ciclos são mais fáceis de prever do que os próprios preços).
Eu dei a volta, é tão engraçado... se no cruzamento com o zero ou a partir do esperado tem que abrir
Que inventor você é!
Talvez os resultados deste trabalho conjunto de redes possam ser transformados em preditores e dados a outras redes/árvores para serem comidos?
queria propor na discussão da Biblioteca: RL GMDH: uma EA baseada no Expert Advisor é boa, mas imho, primeiro precisamos visualizar o que a EA vê, ou seja, precisamos de um indicador, não de uma EA, mas agora vejo que já pensou em tudo ))))
Bem, se você tem um indicador, agora você deve escrever um EA com base nele e levar seu tempo para observar no modo de visualização
SZZY: vi um indicador em kodobase não há muito tempo atrás que parece exactamente igual ao seu mas sem linhas vermelhas à direita.
redraws o futuro bastante forte, mas no geral esta bola laranja foi para uma contração (grande) e os pequenos ciclos previstos para cima e para baixo bem, depois de um tempo (o screenshot anterior era uma compra, para juros)
agora novamente prevê que haverá um pequeno ciclo vermelho para cima, ou seja, o crescimento de alguns pequenos
Não sei, é muito mais difícil de descrever com o bot, mas consigo vê-lo com os meus olhos.
Coloco os paus de teste para ver se se vira :) em geral o sinal principal é uma passagem de linha zero
pode ser bom para o jogo
no mais baixo você pode validar (quanto mais desvio do meio, mais preciso o resultado), menos do que alguns limites você simplesmente não acredita,
e no superior (se o gráfico estiver correto, ou seja, não for deslocado involuntariamente no futuro), então para entrar por retornos à média, ou seja, revertendo para baixo acima de 0 - vender, abaixo de 0 e para cima - comprar.
PS/ (ok se não for esse o caso) mas algo me diz que alguém poderia (e provavelmente alguém o fez) vir a estes gráficos de uma maneira diferente :-) De algum modo, num palpite, vejo uma autocorrelação de 4-5 bar e a sua valorização
Autoregressão :) não deslocada. para o meio não funciona - retira-a periodicamente. Os sinais estão OK nas travessias de 0 linhas, mas é claro que a última barra fica vermelha. Se você pode de alguma forma determinar com seus olhos o que está prestes a acontecer... então eu não acho isso no robô) apenas divertido.
s.s. O ciclo não foi previsto, o extrapolador foi redesenhado. Mesmo em tais ciclos, não funciona, quanto mais tentar fixar o seu preço.
E hoje eu olhei - a grande merda previu ok, e hoje deu um sinal de compra em si e prevê mais crescimento. OK, já acabei de fazer spam :) mas as modificações do AR\Arim podem ser interessantes - é para aqueles que não têm nada melhor para fazer
Alguém pode avisar se há algum algoritmo de aprendizagem de máquinas?
Preciso de reduzir o número de negócios.
Não consigo encontrar nada de bom.
Ele diz que é hora de um pouco de honra.
Vou tentar fazer o meu próprio extrapolador, um melhor.