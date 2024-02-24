Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1155
Janelas ou linux?
Windows 7 64x
Não tenho certeza, mas acho que você baixou o pacote linux
Foi essa a ordem que deu.
Tentei zipá-lo depois de descompactar, mas não funcionou (sem mensagem de erro também). Onde posso obter o arquivo certo para ventos?
Eu não sei qual é o problema.
Faça a sua pergunta sobre o stackowerflow ou escreva para *** de Yandex.
Obrigado por tentares ajudar.
Conte-nos os resultados da sua aplicação deste pacote, por favor.
Eu não o usei, são os preditores que importam, não o modelo, o modelo pode ter um desempenho 0,5%-3% melhor do que outro, enquanto os indicadores determinam tudo
Bem, eu não o diria, abordagens diferentes dão resultados diferentes, por exemplo, nos meus dados alguns trabalhos de neurónica, outros não, mas trabalhos em árvore, por exemplo, e mapas Kohonen e alguns outros agrupamentos...
É necessário fazer o pré-processamento obtuso do BP inicial de retornos, alisamento de outliers, etc., para obter a estacionaridade.
De acordo com Kolmogorov, só se podem prever retornos e soma cumulativa de retornos em uma janela deslizante, pois eles têm expectativa=0. Mas não o preço em si e outras coisas.
E como é que o preço e os retornados se relacionam? Certo - o preço é uma parte integrante de todos os retornos.
A propósito, quem conhece bons NS ou outro método para imagens condicionalmente matriciais, como os pixels? Tenho um valor de matriz de 1 a 20 na forma de números, ou seja, pontos marcados na matriz de 20 mas 20.
Procura no Google, há muitas coisas no mesmo R-ke.
Sim, sim, já o ouvimos 100 vezes... e tentámos há 100 anos e deitámo-lo fora porque era uma porcaria