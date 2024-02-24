Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1155

Novo comentário
 
mytarmailS:

Janelas ou linux?

Windows 7 64x

 
Aleksey Vyazmikin:

Windows 7 64x

Não tenho certeza, mas acho que você baixou o pacote linux


 
mytarmailS:

Não tenho a certeza, mas acho que fez o download de um pacote de linux.


Foi essa a ordem que deu.

Tentei zipá-lo depois de descompactar, mas não funcionou (sem mensagem de erro também). Onde posso obter o arquivo certo para ventos?

 
Aleksey Vyazmikin:

Esta é a ordem que você deu.

Tentei zipá-lo depois de descompactar, mas não funcionou (sem mensagem de erro também). Onde posso baixar o arquivo correto do Windows então?

Eu não sei qual é o problema.

Faça a sua pergunta sobre o stackowerflow ou escreva para *** de Yandex.

 
mytarmailS:

Eu já não sei qual é o problema.

Faça a pergunta sobre o stackowerflow ou escreva para estes ***s de yandex

Obrigado por tentares ajudar.

Conte-nos os resultados da sua aplicação deste pacote, por favor.

 
Aleksey Vyazmikin:

Obrigado por tentar ajudar.

Pode falar-nos dos seus resultados com este pacote, por favor?

Eu não o usei, são os preditores que importam, não o modelo, o modelo pode ter um desempenho 0,5%-3% melhor do que outro, enquanto os indicadores determinam tudo

 
mytarmailS:

Eu não apliquei, são os sinais preditores que são importantes, não o modelo, o modelo pode funcionar melhor que outro em 0,5%-3%, e os sinais determinam tudo

Bem, eu não o diria, abordagens diferentes dão resultados diferentes, por exemplo, nos meus dados alguns trabalhos de neurónica, outros não, mas trabalhos em árvore, por exemplo, e mapas Kohonen e alguns outros agrupamentos...

 
A propósito, alguém conhece um bom NS ou outro método para imagens de matriz convencional, como os pixels? Tenho um valor de matriz de 1 a 20 na forma de números, ou seja, os pontos da matriz estão marcados com 20 mas 20.
 
mytarmailS:

Eu não o apliquei, são os sinais preditores que são importantes, não o modelo, o modelo pode funcionar melhor que outro em 0,5%-3%, enquanto os sinais determinam tudo

É necessário fazer o pré-processamento obtuso do BP inicial de retornos, alisamento de outliers, etc., para obter a estacionaridade.

De acordo com Kolmogorov, se podem prever retornos e soma cumulativa de retornos em uma janela deslizante, pois eles têm expectativa=0. Mas não o preço em si e outras coisas.

E como é que o preço e os retornados se relacionam? Certo - o preço é uma parte integrante de todos os retornos.

 
Aleksey Vyazmikin:
A propósito, quem conhece bons NS ou outro método para imagens condicionalmente matriciais, como os pixels? Tenho um valor de matriz de 1 a 20 na forma de números, ou seja, pontos marcados na matriz de 20 mas 20.

Procura no Google, há muitas coisas no mesmo R-ke.

Alexander_K2:

Deve-se pré-processar sem rodeios o PA inicial de retornos, alisar outliers, etc. a fim de obter a estacionaridade.

De acordo com Kolmogorov, se podem prever retornos e soma cumulativa de retornos em uma janela deslizante, pois eles têm expectativa=0. Mas não o preço em si e outras coisas.

E como é que o preço e os retornados se relacionam? Certo - o preço é a parte integrante de todos os retornos.

Sim, sim, já o ouvimos 100 vezes... e tentámos há 100 anos e deitámo-lo fora porque era uma porcaria

1...114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162...3399
Novo comentário