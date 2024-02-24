Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1148
Não, de alguma forma você só tem o IMPLEMENTO, algo para recompensar a função relacionada a lucros e perdas...então fechado, o agente da tentativa de melhorar Naturalmente para obter o máximo de lucros :)
Mas é uma grande questão de como fazê-lo :)))
Eu tentei à minha maneira o que eu te mostrei :))
talvez precisemos de amostras de outras distribuições de probabilidade, relacionadas a situações atuais de mercado (distribuições), eu não sei :)
Para onde é que ele foi?
Ele desapareceu há muito tempo no verão ((.
Falou com ele pela última vez em 31 de Julho e não voltou a ser visto...
Maximka olá! Ouve, fiz alguns prognósticos sobre pontos pivot, até agora só no B+, mas amanhã haverá alguns no B+ também...
as paragens são só para visualização, não são de Cp's.
Os prognosticadores já estão a trabalhar por conta própria. Tenho uma sugestão, e se eu enviar os dados com o formato aberto | high | low | close | vol | pred1 |pred2 | pred3.....
Você gera os seus preditores a partir dos dados OHLC para filtrar e treinar a rede ou o que quer que seja, talvez você venha a descobrir algo útil.
O que você acha?
Ei, eu não tenho tempo para nada... Há tanto para aprender.
Sutton, Batroto. RL 2ª edição, não mais um rascunho, mas a versão final https://drive.google.com/file/d/1opPSz5AZ_kVa1uWOdOiveNiBFiEOHjkG/view
exemplos do livro https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction
Olá, não tenho tempo para nada... Há muito estudo para fazer.
OK, vou fazer de outra forma... Vou fazê-lo eu mesmo, vou gerar os preditores e vou colocá-los num ficheiro.
Vou levar apenas o teu treino e o teu alvo, está bem?
Tenho treino online, o que vou fazer com estes ficheiros?
Você deve colocar tudo no mt5 desde o início para que não haja contratempos.
Onde estão Koldun, Doc, Fa, Aleshenka, o filho, etc.? Onde está Misha, o professor, afinal de contas?!
O ramo mais bonito está congelado em anabiose... O que se passa?!