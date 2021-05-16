Ajuda indicador de sinal entrada
Olá pessoal,
. . .
Olá João!
Em OnInit():
int HandleHLDG; //--- HLDG indicator HandleHLDG = iCustom(_Symbol, PERIOD_CURRENT, "HLDG_V2", 14); if(HandleHLDG == INVALID_HANDLE) { Print(_Symbol, " - Error creating HLDG indicator..."); return(INIT_FAILED); }
... Depois:
double HLDG_Buy[1], HLDG_Sell[1]; //--- HLDG indicator - Buy if(CopyBuffer(HandleHLDG, 1, 1, 1, HLDG_Buy) < 0) { Print(_Symbol, " - Failed to copy data from HLDG indicator..."); return; } //--- HLDG indicator - Sell if(CopyBuffer(HandleHLDG, 0, 1, 1, HLDG_Sell) < 0) { Print(_Symbol, " - Failed to copy data from HLDG indicator..."); return; } //--- Checks signals if(HLDG_Buy[0] > 0.0) { //--- Buy ... } if(HLDG_Sell[0] > 0.0) { //--- Sell ... }
... Em OnDeinit():
//--- Free the handle of the indicators if(HandleHLDG != INVALID_HANDLE) {IndicatorRelease(HandleHLDG);}
Cara obrigado pela ajuda.
Muito legal as validações de erros.
É um ponto que preciso melhorar no meu código.
Uma diferença que eu estava fazendo é o buffer que eu estava copiando com os parametros: 0,0.1 e 1,0.1.
Agora esta certinho.
Pode me dizer oque é esse 1 do meio na declaração do copy buffer?
Bom dia João!
Quando informo "1" nesse parâmetro, é copiado o valor correspondente à última barra fechada. Considerei que você iria verificar os sinais do indicador somente a cada nova barra.
Se for verificar os sinais do indicador a cada tick, altere esse valor para "0" (zero) e a função copia o valor correspondente à barra atual.
Legal mano.
Deu pra entender agora.
Fiz do jeito que você mostrou, esta dando certo porém, ainda em alguns casos ele ainda abre varias operações no mesmo candle:
Sabe porque isso pode estar ocorrendo ?
Pq antes de abrir uma operação vc tem o dever de checar se já existe uma Posição aberta, e caso tenha, tomar uma decisão baseado nisso!
Fala man, blz?
ja estou fazedo essa verificação.
Dei uma olhada e vi que era stoploss curto quando a entrada é feita no meio de candles com pouco volume e a volatilidade é alta, ai acaba pegando o stop e ja abrindo outra ordem.
Sabem alguma tática pra evitar isso?
Vlw pessoal.
Olá João!
Uma forma seria usando isNewBar(), como nesse exemplo ...
:)