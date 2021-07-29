Barra de candle estranha!
Prezados,
esse problema de dados muito fora do correto que distorce o candle acontece em algumas corretoras, exemplo o candle de 17:38 do dia 27 de julho de 2021 da Modal esta com o valor de mínima em 63.000 pontos no WIN.
Há como editar a base de dados local e corrigir o valor ? grato bons trades !
Olá,
como assim? Não tem nada de anormal nos rates do dia 27/07.
Quanto há sua dúvida, não é possível, mas você tentar fechar todas as janelas gráficas, deletar a pasta de dados da corretora [...]\\MQL5\\bases e ver se resolve.
Rogerio,
veja o candle verde das 17:38 com imenso pavio inferior a minima dessa barra esta como 12400 (falta um algarismo) na base de dados, na Modal Metatrade5 o Metatrader com DMA4 esta ok porém DMA4 não roda a conta Demo.
Ja deletei a pasta mais os novos dados que baixa vem com o mesmo erro, deletei e colei a pasta base do dma4 porém o Metatrader5 baixa novamente a base de dados com erro.
grato !
Conta DEMO !!! Fazer o que né, nem adianta reclamar.... talvez um dia resolvam.
Rogério, não é só a demo são todas o DMA4 tem algumas datas com erro também mais bem menos que o metatrader "normal" sem DMA4, eles nunca corrigem se pedir.
A DEMO é necessária para rodar os experts por alguns meses antes de colocar na conta real, sempre tenho uns 3 na conta demo.Valeu pelo apoio, bons trades !
Olá pessoal.
Tenho uma conta demo e utilizo ela para testar e simular meus robôs. No dia 22/12/2020 por volta das 15:20 apareceu a barra de candle estranha na imagem abaixo.
Note na Janela de Dados que os valores de máximo (High), fechamento (Close) e volume (Volume) estão muito grandes comparados aos valores normais dos outros candles.
Alguém saberia me dizer se isso é um bug do MT5 (Versão 5, build 2733) ou é um problema nos dados da minha corretora ?
Grato pela atenção de todos.