Olá pessoal. 

Tenho uma conta demo e utilizo ela para testar e simular meus robôs. No dia 22/12/2020 por volta das 15:20 apareceu a barra de candle estranha na imagem abaixo. 

Note na Janela de Dados que os valores de máximo (High), fechamento (Close) e volume (Volume) estão muito grandes comparados aos valores normais dos outros candles.

 Alguém saberia me dizer se isso é um bug do MT5 (Versão 5, build 2733) ou é um problema nos dados da  minha corretora ?

Grato pela atenção de todos.

Arquivos anexados:
candle_estranho.png  191 kb
 

Verifique o mesmo candle em outra corretora. Se o candle estiver normal o problema é na base de dados da corretora.

Já passei por esse problema e o problema foi dados errado na base de dados da corretora.

 

Prezados,

esse problema de dados muito fora do correto que distorce o candle acontece em algumas corretoras, exemplo o candle de 17:38 do dia 27 de julho de 2021 da Modal esta com o valor de mínima em 63.000 pontos no WIN.


Há como editar a base de dados local e corrigir o valor ? grato bons trades !
 
frcardim:


Há como editar a base de dados local e corrigir o valor ? grato bons trades !

Olá,

como assim? Não tem nada de anormal nos rates do dia 27/07.

Quanto há sua dúvida, não é possível, mas você tentar fechar todas as janelas gráficas, deletar a pasta de dados da corretora [...]\\MQL5\\bases e ver se resolve.

 

Rogerio,


veja o candle verde das 17:38 com imenso pavio inferior a minima dessa barra esta como 12400 (falta um algarismo) na base de dados, na Modal Metatrade5 o Metatrader com DMA4 esta ok porém DMA4 não roda a conta Demo.

Ja deletei a pasta mais os novos dados que baixa vem com o mesmo erro, deletei e colei a pasta base do dma4 porém o Metatrader5 baixa novamente a base de dados com erro.

grato !


erro

 
frcardim:



 Conta DEMO !!! Fazer o que né,  nem adianta reclamar.... talvez um dia resolvam.

 

Rogério, não é só a demo são todas o DMA4 tem algumas datas com erro também mais bem menos que o metatrader "normal" sem DMA4, eles nunca corrigem se pedir.

A DEMO é necessária para rodar os experts por alguns meses antes de colocar na conta real, sempre tenho uns 3 na conta demo.

Valeu pelo apoio, bons trades !
