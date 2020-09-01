MT5 para começar a operar compensa ?
bom dia ,como podem reparar eu sou novo nesse mundo do day trade e gostaria de saber se e melhor começar a operar no MT5 ou compensa mais ja começar em uma plataforma paga ?pois o meu medo e da plataforma travar e eu perder meu capital ...... a e detalhe começarei na corretora MO...+
Qualquer opinião e bem vinda
Já começou errado...
O seu problema nem sequer é plataforma. Você está completamente perdido.
1- Se você fez o curso do cara da foto em anexo, e assistiu a todos os videos exaustivamente, você saberá com agir.
2- Se você é daqueles que no desespero está entrando no Day Trade pra tirar o dinheiro do mês, você vai falir.
3- Se você não sabe quais os critérios de como escolher uma plataforma, não adianta te passar qualquer opinião...
4- Se você está escolhendo o MT5 por causa do "preço", você nem deveria estar operando o mercado. Mais cedo ou mais tarde você vai falir.
5- Aprender a ler e operar o mercado leva anos... Como qualquer profissão...
Mas, você não precisa acreditar em mim... aloque um X de dinheiro e opere todo dia, você vai entender o que estou te dizendo em menos de 1 mês...
;)
Theo,
Segundo Flávio ele termina dizendo: "... você não precisa acreditar em mim(Flávio)..."
Mas eu digo que acredite em mim (Ruy). Então vou lhe dizer: Leia todos os 5 itens do Flávio novamente, pois estão certíssimos.
E quanto a corretora MO... vou também lhe dizer: Você está LA... (de laskado).
Espero sucesso e perdão pela descontração, mas no meio dessa descontração toda tá a mais pura verdade.
Mr. Hoffmann,
Caceta! Tá tão ruim pra você assim?
Talvez devessemos - É claro que as regras do Fórum são claras universalmente, mas ter a Benção de um moderador aqui no Brasil e expor em "Tempo Real" - Quais as corretoras que fazem jus a todo o potencial do MT5, e quais simplesmente "despejam" incautos em nossos Fóruns e ligam o "f*da-se", ou sequer tem estrutura para operar o MT5 aqui no Brasil... Estou falando de EAs e Trade manual... Seria BEM LEGAL!
Bem, fica a semente... como sou o cara "do avesso", sempre sou podado...
mas, nem ligo...
...
As regras são um tanto abstratas e cabem interpretações, eu vou consultar outros moderadores mais antigos para entender o tema.
Na minha opinião pessoal, acho super valido esse tema.
Mas as regras dizem:
- Por favor, seja educado na participação deste fórum. Quaisquer mensagens que possam ofender outros visitantes do fórum são proibidas.
- As discussões negativas sobre qualquer banco, corretoras, de outras empresas ou instituições financeiras estão proibidas. Estas postagens estão sujeitas à remoção.
- Todas as discussões sobre as relações pessoais entre os participantes do fórum são proibidas.
- É proibida a utilização de expressões obscenas.
- Postagem de mensagens de publicidade, spam e flood são proibidas.
- Várias quebras de regras, ignorando observações dos moderadores e desrespeito para com a administração irá resultar em banimento do fórum sem qualquer explicação.
- A administração tem o direito de alterar estas regras, se necessário.
Sinceramente eu não sei o isso quer dizer, se não podemos falar sobre ou se não podemos reclamar. Enfim vou consultar outros moderadores e retorno aqui.
Obrigado pelo feedback @Jonathan Pereira !
Como o mercado brasileiro é um Ovo de Codorna, essas trocas de informações são essenciais para a sobrevivência de traders que investem tempo em desenvolver algo viável em MT5... E não estou dizendo de Demonizar corretoras, estou dizendo de contar a verdade, e, em paralelo, as Corretoras terem também acesso a esses feedbacks. Justo Pelo Justo... Sem sacanagens, sem tendências, sem opiniões pessoais...
Obrigado mais uma vez!
Vamos ve no que dá... :)
Mr. Hoffmann,
Caceta! Tá tão ruim pra você assim?
Talvez devessemos - É claro que as regras do Fórum são claras universalmente, mas ter a Benção de um moderador aqui no Brasil e expor em "Tempo Real" - Quais as corretoras que fazem jus a todo o potencial do MT5, e quais simplesmente "despejam" incautos em nossos Fóruns e ligam o "f*da-se", ou sequer tem estrutura para operar o MT5 aqui no Brasil... Estou falando de EAs e Trade manual... Seria BEM LEGAL!
Bem, fica a semente... como sou o cara "do avesso", sempre sou podado...
mas, nem ligo...
Pois eh amigo Flávio, tá sim, não movimento mais nada lá tem pelo menos 2 meses, seja demo, prd, plataforma, tudo cancelei e deixei 9 reais em conta para vai que um dia eu preciso utilizá-la novamente.
Num é que eu recebi um email dizendo que minha conta tá negativa, fui lá ver e estão me cobrando a conta MT5 DEMO que eu cancelei antes de parar de usar? kkkk... ainda bem que eu tive como comprovar, mas mesmo assim até semana passada ainda não tinham estornado as cobranças.
Enfim, até mesmo quando não quero mais usar ainda tá me trazendo problemas kkk... então a coisa tá ruim sim.
Mas vamos levando. Obrigado e abraços.
Jonathan!!!!!!!
Eita!, foi mal... não fiz a minha lição de casa então. Perdão. Vou agora editar a mensagem "se ainda permitir edição" e retirar o texto. Perdão viu.
... (editado): Tentei agora Jonathan editar, mas não consegui. Mas o "menos mal" é que não falei diretamente o nome da corretora. Mas enfim, na próxima não falarei verdades sobre as corretoras, só se a verdade for coisa boa :)
Abração.
Vamos aguardar o que nosso Admin @Jonathan Pereira consegue pra gente em termos de Transparência & Performance de Corretoras... aqui no Fórum, pois é bem importante este assunto, no pior dos casos montamos um Grupo no Telegram de Corretoras MT5... e vamos compartilhando feedbacks diários... Não dá mais pra acreditar em MT5 sem corretora que acompanhe nossos sonhos...
;)
@Flavio Jarabeck, @Ruy Christian Hoffmann
Não podemos falar sobre as corretoras, pelo que eu entendi, seja qualquer o tema. Ainda há a orientação para a exclusão nesses casos.
Abaixo a resposta que tive hoje sobre o tema.
Se forem fazer algo como sugeriu o Flavio, " no pior dos casos montamos um Grupo no Telegram de Corretoras MT5", contem com a minha presença.
Abraços.
Acho que antes de preocupar com a plataforma o operador tem que se preocupar em operar bem.
De que adianta uma Ferrari sem saber pilotá-la?
Você já sabe operar bem? Tem seus setups de sucesso, psicológico e uma gestão de risco adequada?
