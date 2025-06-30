Ajuda! Linhas desparecem

Novo comentário
 

Pessoal.... Alguém pode me ajudar?

Minhas linhas de marcação estão sumindo toda vez que mudo de timeframe....

Não sei se é alguma configuração mas quando usei o mt5 a 6 meses não tinha isso..... já reinstalei e continua igual....

Assim fica impossível pois qualquer desenho que eu faça some ao mudar a tela..... Como resolver?

Agradeço...

 

caramba será que ninguém sabe

 
Gabemaschio:

caramba será que ninguém sabe

Boa noite,

acho que o problema é entender o questionamento eu não entendi nada.  Coloque umas imagens explicando o seu caso, aí pode ser que eu entenda e te ajude.

 
Rogerio Giannetti Torres:

Boa noite,

acho que o problema é entender o questionamento eu não entendi nada.  Coloque umas imagens explicando o seu caso, aí pode ser que eu entenda e te ajude.

Exemplo: eu abro um grafítico qualquer em M15, marco suporte e resistência, boto Fibo, ou qualquer outra coisa, se eu sair do M15, tipo boto em M5, some tudo que eu desenhei.....

O gráfico fica limpo de novo............

 
Gabemaschio:

Exemplo: eu abro um grafítico qualquer em M15, marco suporte e resistência, boto Fibo, ou qualquer outra coisa, se eu sair do M15, tipo boto em M5, some tudo que eu desenhei.....

O gráfico fica limpo de novo............

O padrão de visualização é [] todos os períodos de tempo, verifique como está configurado no seu MT5.

 

SIM.... foi a primeira coisa que eu verifiquei........

Mas ta marcado para todos os tempos.....também não é isso

 
Gabemaschio:

SIM.... foi a primeira coisa que eu verifiquei........

Mas ta marcado para todos os tempos.....também não é isso

Se você fechar e abrir o MT5 de novo, tudo some também?
 
Sim...... qualquer coisa que saia da tela reinicia tudo do zero..... ja tentei reinstalar.... 
 
Gabemaschio:
Sim...... qualquer coisa que saia da tela reinicia tudo do zero..... ja tentei reinstalar.... 

Bom dia,

isso está estranho.  Todas as instancias do MT5 estão com mesmo comportamento?  

 
Gabemaschio:
Sim...... qualquer coisa que saia da tela reinicia tudo do zero..... ja tentei reinstalar.... 

Você está com problema de instalação ou de permissionamento no Windows. Por acaso vc não está usando o modo Portable?

Ele não está conseguindo gravar suas alterações nas pastas do MT5

Veja no EventLog do Windows se há erros com o programa Terminal/Terminal64...

;)

 

Boa tarde, Já resolveu o problemas ?

 Estava com esse mesmo problema, e era um indicador de tempo que eu havia instalado. Removi todos os indicadores e fui instalando e testando um a um.

12
Novo comentário