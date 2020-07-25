Dúvida Plotar Linha até final do gráfico á direita
Cláudio Müller:Provavelmente o código está usando um TRENDLINE, você terá que usar um HORIZONTAL LINE...
Exemplo.
Cláudio Müller:
Estou usando uma DRAW_LINE
igual ao indicador do Pivot Point.
Não existe DRAW_LINE.
https://www.mql5.com/en/docs/constants/objectconstants/enum_object
When a graphical object is created using the ObjectCreate() function, it's necessary to specify the type of object being created, which can be one of the values of the ENUM_OBJECT enumeration. Further specifications of object properties are possible using functions for working with graphical objects.
Olá amigos,
peguei um mql5 com pivot point, que funciona normal, bem.
E se eu utilizar no gráfico e 'deslocar o gráfico', vejo que ele plota até o fim da janela as linhas de suporte/resistência do dia atual.
Copiei este cara e modifiquei para ele plotar até X horário em cada dia.
Mais no dia atual queria que ele plotasse até o final da janela.
Tem alguma função para configurar esta plotagem até o final da janela?
Desde já agradeço.