Dúvida Plotar Linha até final do gráfico á direita

Olá amigos,

peguei um mql5 com pivot point, que funciona normal, bem.


E se eu utilizar no gráfico e 'deslocar o gráfico', vejo que ele plota até o fim da janela as linhas de suporte/resistência do dia atual.


Copiei este cara e modifiquei para ele plotar até X horário em cada dia.


Mais no dia atual queria que ele plotasse até o final da janela.


Tem alguma função para configurar esta plotagem até o final da janela?


Provavelmente o código está usando um TRENDLINE, você terá que usar um HORIZONTAL LINE...
 

Estou usando uma DRAW_LINE

igual ao indicador do Pivot Point.

 
Não existe DRAW_LINE.


https://www.mql5.com/en/docs/constants/objectconstants/enum_object

Tipo Indicadoré assim o indicador.
 
é assim o indicador.

Essas são diretivas de Compilação. DRAW_LINE é um estilo.

Eu dei o caminho no post anterior. Agora é com você...

;)

