PRECISO DE AJUDA NO ENVIO DE ORDENS
Boa noite pessoal, sou novo por aqui e estou fazendo um Expert Advisor simples, de médias móveis para mini índice. Em testes, ele opera normalmente, mas quando colocado na conta real, ele não envia as ordens. Já testei em duas corretoras diferentes (Clear e ModalMais) e retorna o mesmo erro. O Algotrading está habilitado e já solicitei que a minha conta na corretora fosse habilitada também. O que me retorna, que o erro só pode estar no código. Voces poderiam me ajudar por favor? Vou deixar as funções de compra e venda aqui. Obrigado!
Na verdade, eu tenho duas funções diferentes que testei e nenhuma das duas funciona, esta de cima é a primeira, e a segunda vou postar abaixo.
QUAL O ERRO???
Meu Deus do Céu! Poste os Logs! Aba EXPERTS e aba DIÁRIO!
Não somos discípulos de Chico Xavier...
QUAL O ERRO???
Meu Deus do Céu! Poste os Logs! Aba EXPERTS e aba DIÁRIO!
Não somos discípulos de Chico Xavier...
2021.10.05 10:10:01.115 Trades '1001531819': failed exchange sell 1 WIN@ at market sl: 200.00000 tp: -400.00000 [Trade disabled]
2021.10.05 11:09:59.970 Trades '581050': failed instant buy 1 WIN@ at 110870.00000 sl: 110670.00000 tp: 111270.00000 (deviation: 10) [Trade disabled]
Perdão amigo, sou novo nesse mundo.
2021.10.05 10:10:01.115 Trades '1001531819': failed exchange sell 1 WIN@ at market sl: 200.00000 tp: -400.00000 [Trade disabled]
2021.10.05 11:09:59.970 Trades '581050': failed instant buy 1 WIN@ at 110870.00000 sl: 110670.00000 tp: 111270.00000 (deviation: 10) [Trade disabled]
Tranquilo André!
Você está com a sua plataforma, por algum motivo, desligada para trades!
;)
E, cheque se o seu EA também está habilitado para trades...
Tranquilo André!
Você está com a sua plataforma, por algum motivo, desligada para trades!
;)
2021.10.07 13:27:21.006 Network '581050': authorized on ModalMais-DMA4 - Beta through MT5 - Access Server 06 (ping: 13.05 ms, build 2650)
A minha duvida agora é, existe mais algum lugar que eu tenha que habilitar?
Cara, essa parte que eu não entendo. O botão de algotrading está habilitado. e a comprovação que a modal habilitou está nesse log:
2021.10.07 13:27:21.006 Network '581050': authorized on ModalMais-DMA4 - Beta through MT5 - Access Server 06 (ping: 13.05 ms, build 2650)
A minha duvida agora é, existe mais algum lugar que eu tenha que habilitar?
O seu robô!
O seu robô!
essa é a forma como está durante o mercado
(na barra de log aparece disabled e enabled pq cliquei no botão do algotrading)
Perdão amigo, sou novo nesse mundo.
2021.10.05 10:10:01.115 Trades '1001531819': failed exchange sell 1 WIN@ at market sl: 200.00000 tp: -400.00000 [Trade disabled]
2021.10.05 11:09:59.970 Trades '581050': failed instant buy 1 WIN@ at 110870.00000 sl: 110670.00000 tp: 111270.00000 (deviation: 10) [Trade disabled]
Bom dia
1) WIN@ é série histórica é um ativo não comercializável.
2) Não dá erro especificar o DEVIATION, mas não existe DEVIATION para ordens a preço de mercado.
3) O preço (BID/ASK) deve estar dentro da faixa de preços SL === TP, caso contrário ganha um invalid stops
Bom dia
1) WIN@ é série histórica é um ativo não comercializável.
2) Não dá erro especificar o DEVIATION, mas não existe DEVIATION para ordens a preço de mercado.
3) O preço (BID/ASK) deve estar dentro da faixa de preços SL === TP, caso contrário ganha um invalid stops
Sobre o DEVIATION, eu procurei no código inteiro e não existe uma especificação no código para isso.
E o terceiro ponto para mim ficou um pouco confuso, eu configurei meu TK para 400 pontos e o SL para 200. Desculpe a minha ignorância e falta de conhecimento, mas não consegui entender como em uma ordem a mercado, esses póntos seriam inválidos.
Um exemplo, o EA abre uma compra em 111800, logo meu TK é 112200 e meu SL é 111600. <--- O erro está aqui?
Um exemplo, o EA abre uma compra em 111800, logo meu TK é 112200 e meu SL é 111600. <--- O erro está aqui?
Opa,
o exemplo está correto pois o preço (111800) está entre o SL (1116000) <---> TP(112200)... lembre-se que preço = ASK/BID não use LAST
Meu comentário foi sobre essa ordem, onde SL e TP estão errados
2021.10.05 10:10:01.115 Trades '1001531819': failed exchange sell 1 WIN@ at market sl: 200.00000 tp: -400.00000 [Trade disabled]
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Na verdade, eu tenho duas funções diferentes que testei e nenhuma das duas funciona, esta de cima é a primeira, e a segunda vou postar abaixo.