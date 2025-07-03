Robô não ganha, não presta! - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
kkk ta certo... tá certo... kkk. Mas com certeza daqui a 5 anos não vamos nos encontrar em fóruns de investidores, pois se em 5 anos eu ainda precisar ficar mexendo em códigos é porque fracassei muito e muito mesmo. Até lá quero eu viver quem sabe de algum robô meu ou de terceiro que eu aluguei e esteja me pagando bem o suficiente para não perder tempo respondendo mensagem bizarra assim assim, isso sim é um regresso de vida kkkk.
Mas é isso ai, bola pra frente que nem vou comentar mais nada dos seus post que já vi que sou intelectualmente fraco demais para conversar com um cabra tão inteligente
Finalizando minha participação aqui, pessoal, apenas analisem as pérolas ditas no texto acima...
Estas são as afirmações de um Vendedor de Robôs...
A conclusão, como sempre, é de vocês...
Muito provavelmente o sujeito vai tentar reverter a situação e fingir que nada aconteceu, inclusive colocando algum texto bizarro corroborando o seu modelo de negócio, que, já sabemos de antemão, é se aposentar cobrando mensalidade de robô, quer o coitado que alugou o robô ganhe ou não... Fique esperto!
Missão concluída!
Live Long and Prosper!
Boa tarde, pessoal.
Gostei muito da proposta do tópico e quero dar minha contribuição.
Sou Eng. Aeronáutico e trabalho há bastante tempo com desenvolvimento de softwares. Há um tempo tenho me dedicado ao desenvolvimento de estratégias de negociação.
Meu posicionamento vai mais na linha do que o Flavio disse.
Minha primeira premissa é de que uma estratégia realmente boa jamais será vendida.
Em segundo lugar, desenvolver um bom robô dá muito trabalho! São dias e noites passados em claro, testando, operando, ganhando, perdendo e ajustando.
Quem compra uma solução, mesmo que ela se mostre lucrativa nos primeiros trades, não sabe qual o nível de estresse aquela estratégia foi levada pelo desenvolvedor. Se eu trabalhasse com desenvolvimento de EAs com finalidades comerciais, talvez eu não colocasse a excelência em primeiro plano. Eu focaria em "desovar" o maior número de EAs possível.
Não quero generalizar, porque talvez possam existir profissionais nesse mercado com algum foco em bons produtos.
O que quero testemunhar é que precisei criar toda uma infraestrutura para acompanhar o desempenho das minhas estratégias, com métricas, indicadores e procedimentos para empregar ou não uma nova estratégia ao portfólio de EAs que possuo.
Concluindo, não existe dinheiro fácil. Ser lucrativo e consistente no mercado exige muito trabalho e estudo. Para quem desenvolve e opera com EAs então, é um dia de superação após o outro.
Amanhã eu preciso programar melhor que hoje, assim como eu preciso ser mais criterioso com minhas estratégias, dia após dia.
Abraço a todos!
Boa tarde, pessoal.
Gostei muito da proposta do tópico e quero dar minha contribuição.
Sou Eng. Aeronáutico e trabalho há bastante tempo com desenvolvimento de softwares. Há um tempo tenho me dedicado ao desenvolvimento de estratégias de negociação.
Meu posicionamento vai mais na linha do que o Flavio disse.
Minha primeira premissa é de que uma estratégia realmente boa jamais será vendida.
Em segundo lugar, desenvolver um bom robô dá muito trabalho! São dias e noites passados em claro, testando, operando, ganhando, perdendo e ajustando.
Quem compra uma solução, mesmo que ela se mostre lucrativa nos primeiros trades, não sabe qual o nível de estresse aquela estratégia foi levada pelo desenvolvedor. Se eu trabalhasse com desenvolvimento de EAs com finalidades comerciais, talvez eu não colocasse a excelência em primeiro plano. Eu focaria em "desovar" o maior número de EAs possível.
Não quero generalizar, porque talvez possam existir profissionais nesse mercado com algum foco em bons produtos.
O que quero testemunhar é que precisei criar toda uma infraestrutura para acompanhar o desempenho das minhas estratégias, com métricas, indicadores e procedimentos para empregar ou não uma nova estratégia ao portfólio de EAs que possuo.
Concluindo, não existe dinheiro fácil. Ser lucrativo e consistente no mercado exige muito trabalho e estudo. Para quem desenvolve e opera com EAs então, é um dia de superação após o outro.
Amanhã eu preciso programar melhor que hoje, assim como eu preciso ser mais criterioso com minhas estratégias, dia após dia.
Abraço a todos!
Legal Gustavo, gostei do seu ponto de vista,
Pelo que me parece o que causa mais polêmica é a questão de Vender Robôs. Eu quando leio Vender ou Alugar acabo tratando como um mercado só, mas olhando o seu posicionamento e alguns outros que já li em outras épocas reparo que a questão VENDER tem um peso que não pode ser igualado ao ALUGAR. Eu, no meu caso, nunca vendi, mas alugo.
E tenho esse mesmo trabalho que você relata, de volte e meia ter que mexer, renovar, melhorar, ajustar, mudar, enfim, isso é algo que preciso fazer com frequência e confesso que é até uma decepção minha pois gostaria de precisar muito menos ter que mexer em códigos, métricas, etc. E isso ocorre e continuará ocorrendo independente de alugar ou não. Mas claro que a locação é mantida apenas e exclusivamente pela satisfação do cliente, então se o robô não dá lucro para o cliente é óbvio que não se mantém. Por outro lado se fosse uma Venda ai sim poderia acontecer de apenas "fazer, vender e ignorar se dá lucro ou perda para o cliente".
Por isso Vender e Alugar possuem pilares de sustentação bem diferentes. Primeiro que na locação o Cliente paga apenas após seu lucro, não sei se é com todos, mas comigo é assim. Pagam mês vencido e não à vencer. Exceto as locações aqui pela plataforma Market, mas no meu caso o Market do MQL5 representa apenas 5% dos meus clientes. Esses precisam pagar adiantado por uma regra do site. Creio que a Venda já é outro escopo de negócio, imagino que o cliente pague e o produto é seu infinitamente.
Mas o perfil do cliente que aluga robôs e isso eu já disse aqui em outro post não é ganho alto. É muito mais seguro para ambos os lados pequenos e contínuos ganhos. Pois ganhar pouco é relativamente simples, torna-se somente complexo quando queremos ganhar muito. O cliente de locação espera de 10% à 20% ao mês. Veja que o alvo é totalmente diferente de desenvolvedores, pois geralmente desenvolvedores buscam as vezes grandes fatias diárias. Se num locação você tiver um EA que num mês ele dê +40% e no outro -10%, mesmo ainda em lucro você perderá o cliente, pois os clientes de locações preferem nem que seja +5% pelo menos mas que sejam todos os meses do que mês sim e mês não mesmo que os percentuais sejam mais atrativos.
E a manutenção é obrigatória e as vezes diária nas Locações, você não pode simplesmente entregar o robô, nem tem lógica isso. Sem suporte acho que dai nada se sustenta, nem locação, nem venda e acho que nem de graça consegue gente para usar robô se não der suporte a ele.
Ontem conversei com um amigo que é muito inteligente e sábio conhecedor do mercado financeiro. Uma conversa muito gostosa e ele me citou um investidor que alcançou sucesso em suas locações e hoje tem mais de 100 assinantes. Esse empresário tem um grupo de discussão diária junto a seus clientes, mesmo ele não interagindo todas as vezes esse canal está ali para quando o cliente precisar trocar idéias, experiências ou até ajuda ele possui não só do desenvolvedor como também de outros assinantes mais experientes. Veja, duvido que um empresário chegaria a esse patamar sem prestar suporte, melhorias e manutenção constante.
Legal ler seu post. Abração.
Pois é... As pessoas acham, principalmente nestes momentos difíceis da economia, que um robô de prateleira vai ser a salvação financeira dele...
Quando o mercado mudar em alguns meses, quando ele entrar em Range, os robôs de agora vão começar a entrar em tudo que é roubada...
Por quê? porque simplesmente é difícil pra cacete operar o mercado financeiro...
E, mais, temos grandes instituições gastando milhões de dólares para ter a melhor performance no Dólar e Índice (exemplo...) e você acha que o robô Pica-Das-Galáxias do Zezinho vai durar mais de 3 semanas sem ser detectado e surrado?? Não acredita? Cadê hoje o tal do famoso robô Duran??
Se você acha que HFTs são exclusivamente coisas do mercado americano, coitadinho de você...
De novo, e não canso de me repetir: Se tal Robô X é o Pica-das-Galáxias, por quê vendê-lo ou alugá-lo?
Pessoal, SE QUESTIONEM! FAÇAM AS PERGUNTAS elementares antes de entrar em qualquer empreitada! NÃO sejam ingênuos!
NÃO ACREDITEM em DISCURSINHOS...
Sugestões de Leitura:
De Novo,
LIVE LONG AND PROSPER...
Pois é... As pessoas acham, principalmente nestes momentos difíceis da economia, que um robô de prateleira vai ser a salvação financeira dele...
Quando o mercado mudar em alguns meses, quando ele entrar em Range, os robôs de agora vão começar a entrar em tudo que é roubada...
Por quê? porque simplesmente é difícil pra cacete operar o mercado financeiro...
E, mais, temos grandes instituições gastando milhões de dólares para ter a melhor performance no Dólar e Índice (exemplo...) e você acha que o robô Pica-Das-Galáxias do Zezinho vai durar mais de 3 semanas sem ser detectado e surrado?? Não acredita? Cadê hoje o tal do famoso robô Duran??
Se você acha que HFTs são exclusivamente coisas do mercado americano, coitadinho de você...
De novo, e não canso de me repetir: Se tal Robô X é o Pica-das-Galáxias, por quê vendê-lo ou alugá-lo?
Pessoal, SE QUESTIONEM! FAÇAM AS PERGUNTAS elementares antes de entrar em qualquer empreitada! NÃO sejam ingênuos!
NÃO ACREDITEM em DISCURSINHOS...
Sugestões de Leitura:
De Novo,
LIVE LONG AND PROSPER...
Perfeito, opero no mercado há bastante tempo, no começo temos essa ideia que é maravilhosa, pra não dizer cômoda de que um único robô é sinônimo de independência financeira, posso garantir a vcs que entre botar um robô pra operar e operar manualmente, é muito mais preferível essa última opção, isto é, manualmente vc considera tantos fatores, a nível de análise fundamentalista, técnica, matemática, etc, que chega a ser até engraçado ter que discutir coisas assim, em contrapartida de um robô que pra ser sustentável, vc deve no mínimo ficar "vigiando-o" e considerando fatores externos que ele por si só ignoraria, mas enfim, como disse o Flávio, parece clichê dizer isso, mas se um robô é lucrativo e te passa extrema confiança, não faz sentido submete-lo a "aprovação" alheia, isto é, vendê-lo ou alugá-lo.
Ademais, eu mesmo desenvolvi minha própria estratégia baseada em muita leitura, técnica, matemática e o principal, anos esquivando de vendedores de curso, no fim, acho isso algo primoroso, mágico, as mesmas pessoas que antes me subestimavam no mercado, agora estão "pulando pra dentro do barco", dentre várias outras sensações indescritíveis que fariam me estender muito aqui.
Enfim, algumas sugestões de leitura, brevemente explicadas.
Essas são 3(Principais) das aproximadamente 20 obras que eu li para poder desenvolver um método de investimento lucrativo e consistente.
Valeu, abraço!!!
Olá amigos,
Não comentei antes que final de semana fui velejar e curtir esse lindo mar que está mais belo a cada dia poque menos gente tem poluído nestas últimas semanas, pena que quando o povo voltar em massa ao mar muitos vão voltar a degradá-lo.
Mas amigos, eu acho que entendo em partes esses pré-julgamentos de que locação não funciona, etc etc etc, e está correto, nunca chegaremos ao consenso. Veja, é muito difícil e natural que um desenvolvedor de EA, onde ele mesmo tem sua autonomia, onde ele mesmo faz o que quer, onde ele mesmo estudou e se dedicou para isso e agora colhe seus lucros consiga se posicionar ou se imaginar no lugar de uma pessoa que efetua locação. São situações diferentes e vocês estão com razão, eu também e outros também, pois para o mesmo assunto temos vários pontos de vista.
E aqui não é fórum de quem aluga ou compra robô, pelo contrário dos meus clientes pelo menos nenhum utiliza aqui. Até fiz propaganda para um ou outro mas acharam entendiante, cansativo, muita coisa técnica e muita coisa que não é do interesse deles.
Veja, se tenho minha BMW que já está tudo paga e é um bom carro qual a lógica de eu alugar um Gol 1.0 simples e pagar por uso mensal? ... Resposta nenhuma, exceto se eu estiver viajando ou minha BMW estiver na oficina. Mesma coisa com EA, se alguém fez seu EA porque alugar de outra pessoa? Então é natural essa visão, é correta também e para muitos nem lógica tem a locação.
Estamos aqui discutindo algo por pré-julgamento, estamos discutindo o "certo" ou "errado" de alugar quando nem eu e aposto que nem vocês alugam hoje. Isso é puro pré-julgamento, é especulação, mesmo que seja certo o ponto de vista não deixa de ser julgar os outros quando não se vivencia o mesmo.
No geral quem acessa um fórum técnico quer ter sua independência, quer ele mesmo efetuar suas operações sejam manual ou não, quer aumentar conhecimento ou ter pelo menos algum conhecimento. Por outro lado, quem aluga no geral (exceto algumas exceções) se enquadram neste perfil: Ele não quer trabalho, ele não quer se dedicar, seja por falta de tempo ou dinheiro, todos nem querem aprender o calendário do Índice e sim ele quer ser avisado 1 dia antes de vencer apenas. Ele se quer se interessa nesse tipo de discussão aqui que estamos fazendo. O "mundo" dele é muito mais simples que o nosso como desenvolvedores. Ele quer pagar para outros pensarem por eles, e ter ganhos, claro. Deu ganho ok locação garantida. Sem ganho sem cliente, simples assim. Não há complexidade nisso. E os motivos de quem aluga porque aluga ou deixa de alugar também não tem complexidade: Se eu tenho um robô que me dá lucro, porque não obter lucro além do meu uso também com a locação dele? Nada demais. Assim como claro, não posto aqui nada absolutamente nada denegrindo as pessoas que não alugam, ou as pessoas que vendem, ou as pessoas que são freelancer, enfim, cada um tem seu segmento e não posso pré-julgar, por exemplo um freelancer se eu não sou um deles e também não utilizo os serviços deles. Posso até guardar comigo meus julgamentos e tal, mas expor isso num fórum público é algo que posso estar prejudicando alguém apenas por ego ou pré-julgamento meu.
Não busco "aprovação" de nenhum desenvolvedor aqui e sim troca de experiências, sou um homem prático, símples e com objetivos financeiros. Provavelmente nunca serei um grande programador no MQL5, nem pretendo ficar mexendo em códigos pro resto da minha vida, enfim, não é status ou aprovação que busco e sim apenas compartilhar idéias, pontos de vistas e experiências diferentes. O que não entendo é somente o Flávio que tem um conhecimento fantástico com certeza muito maior que o meu, deve ser uma pessoa muito inteligente, que possivelmente tem um EA muito mais estável e rentável que o meu, mas mesmo assim dedica-se tempo improdutivo para mandar mais de um post no mesmo tópico não para discutir assuntos técnicos mas sim para ofensas pessoais, pois quando se fala "caça-níquel", "que isso ou aquilo" não está se discutindo sobre temas técnicos e sim está se dirigindo a pessoas. Pessoas essas que ele não conhece, nunca viu na vida, nunca trocou nenhum tipo de negócio ou coisa assim, mas que simplesmente pra ele é um "ladrão" ou coisa similar. Isso realmente é algo que não entendo e me deixa surpreso de uma forma negativa, pois deve ser um cara muito inteligente e muito legal de trocar assuntos técnicos, ou até mesmo um amigo. Bem como confesso que não entendo como eu também estou me dedicando tempo improdutivo para comentar sobre o Flávio. Creio eu que ambos estamos desperdiçando energia um com o outro sem motivo pessoal algum que mereça isso, de ambos os lados. Inclusive eu mesmo estou "pecando com minha boca" que falei que não mais responderia post do Flávio.
Por outro lado Igor, Gustavo, Márcio, etc discordam do meu ponto de vista e eu entendo perfeitamente. Como disse acima, talvez nós desenvolvedores 9 em 10 não vejam lógica em alugar um carro quando se tem uma BMW na garagem, e é legal e gostoso de ler, mesmo eu sendo minoria nas opiniões rsrsrs.
Por fim vi um Thiago Lopes lá em cima, acho que ele postou em lugar errado ou para alguém daqui do fórum que ele deveria dar mais detalhes, até mesmo para sabermos qual o robô que está dando prejuízo e evitarmos, dos maus exemplos práticos e concretos temos que afastar de todos independente se é vendido, alugado, freelance, etc.
É isso pessoal. Abraços a todos.
boa noite a todos,
Sempre pensei toda minha vida em ser um cientista, programador de cobol, Assembler, basic no meu CP500, kkk depois me tornei empresário, alavanquei com os bancos, e finalmente após 25 anos, depois de ter curtido a vida, conquistado tudo que acreditava ter valor(AMIGOS E VIAGENS) me divertir, ser velejador, empresário e por fim sai desse castelo e me tornei uma pessoa comum, apesar de diversas formações em que a última seria ser programador MQL5. Posso dizer que conquistei tudo que me interessava. E faço questão de não criticar ninguém por fazer o que quiser, sem necessidade de consultar os pseudos analistas.
A vida é muito curta para perder tempo com isso. Largue suas armas, seja você cliente ou programador, apenas escolha sua ferramenta ou serviço prestado, e se não gostar troque, simples assim, sem julgar , pois quem não faz serviço de qualidade aqui ou em qualquer lugar do planeta terra não vende ser serviço.
Estou entrando pela primeira vez nesse Forum, e só gostaria de fazer uma unica pergunta: Como faço para colocar para rodar meus rôbos em uma conta DEMO e alugar eles..? Posso ter várias contas demos +100 no MQL5?
Vá para a guerra sem armas e vc vai ganhar todas as lutas com a sua mente.
Boa noite! Para poder vender/alugar seus EAs no site MQL5, você precisa se registrar como vendedor.
Para ser um provedor de sinais no site MQL5, apenas contas reais são permitidas.