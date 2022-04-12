Tudo sobre os primeiros passos com MetaTrader (perguntas mais frequentes) - página 5
Olá,
Eu opero pela clear e comecei a utilizar o metatrader 5 ... mas não consigo dar as ordens pela plataforma, ... sou novo no mercado e não consegui encontrar onde dar ordens de compra e/ou venda nas ações.
Como eu faço?? Desde já muito obrigado!
Bruno
Vc não encontrou onde enviar a ordem? Ou tentou enviar e deu erro?
Tem um botão "New Order" no menu principal da tela (na versão em português deve ser "Nova Ordem" ou equivalente) :
Vc chegou nessa tela?
Clicou Buy ou Sell (Comprar ou Vender) e a ordem não foi? Nesse caso verifique a mensagem de erro na aba "Journal" ("Diário") na parte inferior da tela.
não estou conseguindo logar na conta demo
alguém consegue me ajudar?
MT5 em dois monitores / MT5 con dos monitores / MT5 with 2 With two monitors
Dimasak, 2019.10.02 22:27
Amigos
Na aba, clica com botão direito e seleciona ANCORADO, libera para por com quiser.
boa noite galera, tem alguém em são luis do maranhão, seria bom encontrar pessoas para estudar juntos.
[Editado pelo Moderador]
Tenha cuidado e responsabilidade com sua própria segurança cibernética e não divulgue numero de telefone em Fóruns abertos. Isso pode te trazer sérios problemas.
Alem disso, respeite o tema desta Thread.
José Carlos, 2019.09.30 23:23Olá Investidores.
Também tive esse problema de não conseguir adicionar o código de operação do Mini Índice, dólar ou similar.
Conforme alguns tentaram ajudar nos comentários, realmente era problema com o login da Conta da Plataforma
vinculada com a corretora.
No meu caso era falta de paciência mesmo, porque eu não esperava terminar o login corretamente para depois
pesquisar o código de operação.
Pra verificar se você realmente está logado, é só observar a parte das abas inferiores e conferir a sequência de "menus"
Negociação | Exposição | Histórico | Notícias | Caixa de E-mail | Calendário | Empresa | Mercado | Alertas | Sinais | Artigos | Bibliotecas | Experts | Diário
Se não aparecer essas opções, você não está logado na plataforma corretamente e o código de negociação não vai aparecer pra você (como aconteceu comigo).
Agora, se você está logado e vendo todas essas opções, sugiro a você que entre em contato com a sua corretora e peça ajuda.
Espero ter ajudado.
Abraços.
Boa noite galera,
Baixei o MT5 recentemente e estou tendo problema com a formação de candles. Os candles não formam corretamente, ficando só um traço verde e o pavio, embora eu consiga ver a linha de preço se movendo em tempo real. Esse problema não ocorre com as ações internacionais da conta demo do metatrader, somente nas contas da Clear e da ModalMais, o que me fez pensar que poderia ser um problema com os servidores brasileiros. Alguém já passou por isso e sabe como resolver?
Segue uma imagem dos candles mal formados.