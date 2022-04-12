Tudo sobre os primeiros passos com MetaTrader (perguntas mais frequentes) - página 5

Novo comentário
 
brunof85:

Olá,


Eu opero pela clear e comecei a utilizar o metatrader 5 ... mas não consigo dar as ordens pela plataforma, ... sou novo no mercado e não consegui encontrar onde dar ordens de compra e/ou venda nas ações.


Como eu faço?? Desde  já muito obrigado!


Bruno

Vc não encontrou onde enviar a ordem? Ou tentou enviar e deu erro?

Tem um botão "New Order" no menu principal da tela (na versão em português deve ser "Nova Ordem" ou equivalente) :


Vc chegou nessa tela?

Clicou Buy ou Sell (Comprar ou Vender) e a ordem não foi? Nesse caso verifique a mensagem de erro na aba "Journal" ("Diário") na parte inferior da tela.

 
Rogerio Figurelli:

Boa tarde, sou novo iniciante mesmo, gostaria de saber como faço para incerir os codigos do mini índice e do mini dólar. Ficar somente com esses dois codigos no lado esquerdo la nos ativos?
 

boa noite galera, tem alguém em são luis do maranhão, seria bom encontrar pessoas para estudar juntos.

[Editado pelo Moderador]

 
cezarion:

boa noite galera, tem alguém em são luis do maranhão, seria bom encontrar pessoas para estudar juntos.

meu watsap [editado]

Tenha cuidado e responsabilidade com sua própria segurança cibernética e não divulgue numero de telefone em Fóruns abertos. Isso pode te trazer sérios problemas.

Alem disso, respeite o tema desta Thread. 

 

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Não aparece BOVESPA nos meus ativos

José Carlos, 2019.09.30 23:23

Olá Investidores.
Também tive esse problema de não conseguir adicionar o código de operação do Mini Índice, dólar ou similar.
Conforme alguns tentaram ajudar nos comentários, realmente era problema com o login da Conta da Plataforma
vinculada com a corretora.
No meu caso era falta de paciência mesmo, porque eu não esperava terminar o login corretamente para depois
pesquisar o código de operação.
Pra verificar se você realmente está logado, é só observar a parte das abas inferiores e conferir a sequência de "menus"
Negociação | Exposição | Histórico | Notícias | Caixa de E-mail | Calendário | Empresa | Mercado | Alertas | Sinais | Artigos | Bibliotecas | Experts | Diário

Se não aparecer essas opções, você não está logado na plataforma corretamente e o código de negociação não vai aparecer pra você (como aconteceu comigo).
Agora, se você está logado e vendo todas essas opções, sugiro a você que entre em contato com a sua corretora e peça ajuda.

Espero ter ajudado.
Abraços. 

 

Boa noite galera,


Baixei o MT5 recentemente e estou tendo problema com a formação de candles. Os candles não formam corretamente, ficando só um traço verde e o pavio, embora eu consiga ver a linha de preço se movendo em tempo real. Esse problema não ocorre com as ações internacionais da conta demo do metatrader, somente nas contas da Clear e da ModalMais, o que me fez pensar que poderia ser um problema com os servidores brasileiros. Alguém já passou por isso e sabe como resolver?


Segue uma imagem dos candles mal formados.

Arquivos anexados:
mt5.png  15 kb
 
Eu quero saber como como funciona isso 
Não sei quando comprar muito menos quando vender
Eu cliquei em comprar 
Depois cliquei em vender 
Esta as vezes azul as vezes vermelho que não é bom mais eu não consigo parar a operação não sei se estou no lucro ou no prejuízo. 
Me ajudem por favor. 
 
Não estou conseguindo acessar mt5 meu login não entra 
123456
Novo comentário