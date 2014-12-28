Hora de decolar o Fórum em português
E sobre a qualidade?
Vamos trabalhar para que este espaço seja muito bom, excelência de qualidade, contamos com a colaboração de todos, inclusive a sua Alain!
Seja sempre Bem Vindo! ;)
E sobre a qualidade?
Qual Fórum faz tantos testes e validações com o mercado acionário, com comparação natural com o Forex, talvez uma das principais inovações do MT5 e a porta de entrada em todos mercados?
Isso prova a relevância do Fórum em português e do desafio de validação do MT5 no mercado acionário que se consolidou aqui. E muito desse trabalho, e seus resultados, tem sido refletidos nos demais Fórums.
Há um monte de craques de futebol do Brasil, mas o melhor jogador do mundo não é brasileiro.
Nesta você tem razão, mas por uma feliz coincidência ele é português e tem o mesmo nome dois grandes jogadores brasileiros que foram os melhores do mundo: Ronaldo Gaúcho e Ronaldo Nazário.
Mas o que seria de Cristiano Ronaldo se não tivesse por trás um grande time como o Real Madrid???
Então não importa quem é o craque, eles surgem naturalmente quando se tem um time de excelência na retaguarda.
Por sinal hoje é o grande dia, ninguém me tira da frente da televisão hoje as 15 horas... Real X Atlético.... Bem Talvez a minha esposa... hehehehe
:-))) muito boa sacada, mas o melhor jogador de todos tempos é ;-P
Há controvérsias.... que digam os argentinos.... hahahahah
Obrigado Paulo. Já era tarde quando eu postei e eu não estava muito clara. Na minha opinião o número de tópicos não é relevante, a qualidade é muito importante. Há um monte de tópicos sobre fórum Inglês, mas isso não significa que eles são de alta qualidade. Então, não se preocupe com a contagem do tema, e por favor, continuem como agora. Em geral, o fórum Português é aquele com maior qualidade da discussão.
Discordo, já que qualidade também depende de uma amostra mínima. A prova disso está no Fórum em espanhol, que não decola. E eu tenho tentado ajudar nisso, e vejo outros moderadores como o Newdigital tentando, já que acredito que todo moderador deve estimular o aumento de tópicos e posts, principalmente quando ele está andando de lado, mas não percebo sinal de quando o Fórum espanhol irá um dia decolar.
Claro que chegando no nível de amostra mínima a qualidade é mais importante, como no caso do Fórum em inglês, mas até lá temos que medir e acompanhar a evolução, e é essa a ideia da 'numerologia' apresentada.
Há controvérsias.... que digam os argentinos.... hahahahah
É verdade :-))
Seja como for, o mais importante é realmente o trabalho em grupo, acima mesmo dos craques, como você destacou com toda propriedade no outro post, e nisso acredito que estamos muito bem também, pois essa é uma qualidade nata dos brasileiros.
Afinal, os verdadeiros craques que queremos criar e exportar aqui, são robôs, e eles dependem de nosso trabalho em grupo no Fórum.
Pessoal, é bonito ver o crescimento de novos membros, tópicos, posts, ideias, etc do Fórum, nos últimos dias. Os motivos são óbvios, o MetaTrader chegou para ficar.
Portanto, antes de mais nada, bem-vindo a todos novos e parabéns aos veteranos de plantão. Sim, estamos ficando velhos, felizmente.
Como é difícil fugir do mundo quantitativo, já consigo projetar uma 'numerologia' onde a área de Português se torne em poucos anos, tão representativa como a de inglês e russo.
Para facilitar vamos pensar em percentual comparativo de posts na área Geral, onde o benchmark é o Fórum em inglês, com 4778 tópicos, seguido pelo Fórum em russo, com 3094 tópicos.
Com esse tópico novo, chegamos à marca de 78, ou seja, 1.63% do benchmark inglês.
Em poucos meses, acredito que estaremos superando em tópicos gerais o Fórum chinês, com 193 no geral.
E tenho certeza que nosso percentual de 1.63% está 'sobre vendido' e seguirá uma tendência de alta, se aproximando cada vez mais do inglês.
Portanto, entrem 'comprados' no Fórum em português, e sem StopLoss :-)