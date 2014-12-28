Hora de decolar o Fórum em português - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
:-))) muito boa sacada, mas o melhor jogador de todos tempos é ;-P
Nesta você tem razão, mas por uma feliz coincidência ele é português e tem o mesmo nome dois grandes jogadores brasileiros que foram os melhores do mundo: Ronaldo Gaúcho e Ronaldo Nazário.
Mas o que seria de Cristiano Ronaldo se não tivesse por trás um grande time como o Real Madrid???
Então não importa quem é o craque, eles surgem naturalmente quando se tem um time de excelência na retaguarda.
Por sinal hoje é o grande dia, ninguém me tira da frente da televisão hoje as 15 horas... Real X Atlético.... Bem Talvez a minha esposa... hehehehe
Eu esqueci de mencionar que o melhor jogador do mundo, e por todo o tempo, é Lionel Messi, é claro.
Você gosta de uma polêmica, ou melhor, de uma boa discussão, não é Alain?
Há quem diga que foi o Maradona... Outros o Pelé.... ou até mesmo Garrincha ....
Sinceramente, ao meu ver isto é imensurável, pois para um jogador ser o melhor do mundo, teria que ser o melhor em todas as posições, desde a função de goleiro até a de centroavante...
Quando vemos a seleção dos melhores do mundo sempre são os atacantes e os que jogam no meio de campo... mas coloca um deles para ser zagueiro pra ver o que acontece....
Por exemplo, se compararmos o Messi somente na função de atacante e armador ele é melhor do que o Cristiano Ronaldo, mas se você observar o Cristiano Ronaldo ajuda bastante o seu time defensivamente, coisa que o Messi não faz. Neste sentido ao meu ver Cristiano Ronaldo é um jogador mais completo que o Messi.
Eu esqueci de mencionar que o melhor jogador do mundo, e por todo o tempo, é Lionel Messi, é claro.
Você gosta de uma polêmica, ou melhor, de uma boa discussão, não é Alain?
Há quem diga que foi o Maradona... Outros o Pelé.... ou até mesmo Garrincha ....
Sinceramente, ao meu ver isto é imensurável, pois para um jogador ser o melhor do mundo, teria que ser o melhor em todas as posições, desde a função de goleiro até a de centroavante...
Quando vemos a seleção dos melhores do mundo sempre são os atacantes e os que jogam no meio de campo... mas coloca um deles para ser zagueiro pra ver o que acontece....
Por exemplo, se compararmos o Messi somente na função de atacante e armador ele é melhor do que o Cristiano Ronaldo, mas se você observar o Cristiano Ronaldo ajuda bastante o seu time defensivamente, coisa que o Messi não faz. Neste sentido ao meu ver Cristiano Ronaldo é um jogador mais completo que o Messi.
Paulo, talvez uma forma quantitativa de comparar, seja a eficácia em Copas do Mundo:
- Pelé: 4 Copas, 3 títulos
- Maradona: 4 Copas, 1 título
- Messi: 2 Copas, 0 títulos
Comparando com os Expert Advisors, título para mim é ROI e métrica de eficácia, e o que realmente interessa, no final.
Até parecemos amigos em uma roda discutido sobre tutebol.
hahaha
Até parecemos amigos em uma roda discutido sobre tutebol.
hahaha
Até parecemos amigos em uma roda discutido sobre tutebol.
hahaha
Bem Elmo, acho que esta é a finalidade deste fórum, interagirmos de maneira a nos sentirmos como amigos e aprendermos mais deste mercado que está se abrindo para o Brasil através da MT5 proporcionado pela MetaQuotes.
Tenha a certeza que muitas oportunidades serão abertas para os investidores, para os desenvolvedores de aplicativos ou para os traders profissionais.
Continue participando, a sua opinião é importante para todos .
Rsrsrs. Boa a analogia do "sem SL"! Sem contar tambem que os portugueses podem tambem se beneficiar com o forum em lingua portuguesa, mesmo que esteja mo incio da caminhada.
Digamos um minbook "MQL5 for dummies". Ou ainda "Aprenda MQL5 em tal's dias." rsrs
Ou ainda, ao invés de minbook, uma série de artigos "for dummies".
Claro que a linguagem deve ser bem versátil.