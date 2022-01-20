MetaTrader 5 - Grupo de usuários de Python - página 2
Não vejo sentido em se comparar mérito entre Python e MQL5, nem em se pensar que haja algum tipo de "disputa" entre essas linguagens.
São linguagens que têm características e objetivos completamente diferentes (vale lembrar que uma é interpretada e a outra é compilada!).
Cada uma tem o seu nicho de aplicação.
É como perguntar qual tipo de veículo é melhor: um ônibus ou uma motocicleta?
Se o objetivo for transportar 40 passageiros com suas bagagens, a resposta é uma.
Se o objetivo for transportar 1 pessoa chegando no destino o mais rápido possível e com mínimo consumo de combustível, a resposta é outra.
O que me parece fazer sentido é INTEGRAR as duas linguagens, aplicando cada uma naquilo que faz melhor.
Para quem trabalha com Machine Learning, faz bastante sentido treinar, validar e testar os modelos preditivos usando Python ou R e usar MQL5 para construir um robô de negociação que toma decisões com base no modelo preditivo treinado (pelo menos é assim que eu faço).
Olá @Trader_Patinhas, obrigado por compartilhar, concordo com você em gênero, número e grau!
Sds.,
Rogério Figurelli
Muito bom!
Ótima análise!
Na minha opinião o Python complementa (e muito bem!!!) o MT5!
Boa tarde a todos. Tenho aqui uma estrategia com ações, que a tenho testado por mais de 50 dias manualmente(Iniciei os trades dela em março/19).
Por ser tudo feito manualmente me toma o dia todo, sendo bastante demorado as vezes de fazer todos os calculos.
Tenho uma ideia pra isso virar robo, porem por falta de condições no momento, nao tenho como contratar alguem.
O sistema usará python e mql5.
Anexei um gráfico dos trades feito pra ilustrar a performance da mesma, salientando que todos os trades foram feitos manualmente
Se alguem se habilitar a dar esse voto de confiança e montar pra mim, podemos tratar da estrategia em conjunto.
Forte abço a todos e parabens pelo topico.
Olá, Tentei fazer uma conexão do Python com o MQL5 usando o exemplo do próprio site da MQL5 e ele está dando Falha ... aconteceu com alguém aqui também ?
Alguém sabe o que poderia ser ?
Programação do Site do MQL5.
Segue o Link da onde encontrei o Código ...
https://www.mql5.com/pt/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyticksfrom_py
Olá BrenoToledo, seu problema parece simples, você provavelmente está conectado, por default, em um servidor nacional utilizando um código que tenta acessar um ativo FX (EUR/USD).
Dessa forma, recomendo executar manualmente os seguintes comandos diretamente no ambiente Python, esperando o MT5 abrir, e ajustando o servidor:
Fiz um teste forçando um ambiente com erro de servidor e o problema e mensagem de erro foi exatamente essa, portanto se esse é realmente seu caso, por favor refaça o teste logando em MetaQuotes-Demo, e se for isso mesmo, você deve conseguir rodar todo código e obter uma imagem como abaixo.
Sds.,
Rogério Figurelli
Olá estou fazendo um projeto da faculdade que consiste em pegar os dados do candle no mt5 (Abert,max,min,fecha do DOLQ19) , jogar em uma IA treinada em python, e retornar -1,0 ou 1 para vender , não fazer nada, ou comprar respectivamente, e jogar no EA para ele fazer a operação. Mas não consegui fazer essa função dos 2, usei este tutorial https://www.mql5.com/en/articles/5691 mas toda vez da erro 4014. Estou meio perdido se alguém puder me ajudar eu agradeceria muito!
Olá jvanjos, recomendo analisares a resposta anterior para o colega de fórum Breno, pois seu problema parece similar.
Se não for, basta informar aqui mais detalhes, ou ainda, outras questões mais genéricas de Machine Learning que não envolvam apenas Python, o que também pode ser feito no tópico abaixo, que recomendo caso tenhas interesse em explorar mais essa área no seu trabalho.
https://www.mql5.com/pt/forum/318498
Sds.,
Rogério Figurelli