MetaTrader 5 - Grupo de usuários de Python - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Ola colegas.
Sou iniciante em programação .
Estou tentando escrever um script para baixar as cotaçoes a partir de uma lista de ativos e gerar um DataFrame pelo Python com as respectivas cotações.
Porem, se algum dos ativos listados , nao tiver o mesmo numero de cotações que os demais, os arrays ficam com tamanhos diferentes e o processo é encerrado.
Alguem poderia me explicar no código a baixo, como posso preencher as linhas faltantes com a ultima linha coletada?
Obrigado !!!
for i in sym: rates = mt5.copy_rates_from_pos(i, timeFrame, 0, max(testPeriods)) d['time'] = [k['time'] for k in rates] d[i] = [k['close'] for k in rates] rates_frame = pd.DataFrame(rates) print(rates_frame) rates_frame_assets1 = pd.DataFrame(d) rates_frame_assets1['time'] = pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s') rates_frame_assets = rates_frame_assets1.tail(tamanho)