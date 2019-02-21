Como Proteger um Código.

Tentei usar este Processo, porém depois de compilar, o código não vai para lugar nenhum.
Gostaria de entender como faço para criar o arquivo Ex5 onde quem abra não consigo ver o Código.
Obrigado!
O MQL Protector é mais uma etapa para proteger seu código para que ele não seja decompilado...

Ele simplesmente vai regerar o .EX5 na pasta onde está seu indicador/expert, basta depois pegar esse arquivo e dar pra pessoa que vc quiser...

Note que isto apenas protege seu código-fonte, isto não evita pirataria...

;)

 
Eu Fiz exatamente o que pedia, e não gerou nenhum arquivo ex5 :/

No caso pirataria seria repassar meu EA pra outras pessoas? Eu pretendo colocar um limite de data :) Obrigado pela alerta

 
cara impossível...

Vai no meu FILE > OPEN DATA FOLDER, vai na pasta do MQL5, e depois abra a pasta de indicadores (ou Experts), não sei qual é o seu caso... Seu .EX5 tem que estar lá...



 
Verdade, não havia notado que o que está na minha pasta não dá pra editar! Experimentei abrir ele direto com o metaQuotes e agora vejo que só aparece um código "aleatório".
Obrigado!!
 
Uma dica é que se você quiser "vender" ou mesmo divulgar FREE seu indicador/Expert, vcocê pode usar o Marketpalce do MQL5, aí eles cuidam de tudo (segurança, distribuição etc..), te dando tranquilidade...

;)

 

Para proteger seu cogido use funcoes HASH de codificacao de chave, existe varios documentos no site MQL5, 

basta adapta-los com um pouco de criatividade chega nas suas expectativas. Faca algo 


Gere um hash apenas para a conta inflormada pelo seu cliente

Ou faca algo mais simples sob demanda basta gerar o executavel pra cada cliente seu


avel apenas funcionara na conta do seu cliente 

TEstando em tempo de execucao estes atributos e batendo com o teu 

ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING

Identificador

Descrição

Tipo

ACCOUNT_NAME

Nome do cliente

string

ACCOUNT_SERVER

Nome do servidor de negociação

string

ACCOUNT_CURRENCY

Moeda da conta

string

ACCOUNT_COMPANY

Nome de uma empresa que serve a conta




isso combatera a distribuicao do seu indicador .... mas basta um cliente seu compra-lo,...

e replicar as entradas atraves de um sinal e dispnibilizar de graca se ele souber fazer ... 


Essas coisas sao bem complicadas... mas .. essa ideia ja ajuda e diminui a possibilidade de copias em massa


espero ter ajudado 


abc

boa sorte

 

Obrigado, sandrolho!

 Irei me proteger o quanto for preciso, obrigado pelo ensinamento, vou pesquisar sobre isto que você citou!

