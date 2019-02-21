Como Proteger um Código.
Tentei usar este Processo, porém depois de compilar, o código não vai para lugar nenhum.
Gostaria de entender como faço para criar o arquivo Ex5 onde quem abra não consigo ver o Código.
Obrigado!
O MQL Protector é mais uma etapa para proteger seu código para que ele não seja decompilado...
Ele simplesmente vai regerar o .EX5 na pasta onde está seu indicador/expert, basta depois pegar esse arquivo e dar pra pessoa que vc quiser...
Note que isto apenas protege seu código-fonte, isto não evita pirataria...
;)
Eu Fiz exatamente o que pedia, e não gerou nenhum arquivo ex5 :/
No caso pirataria seria repassar meu EA pra outras pessoas? Eu pretendo colocar um limite de data :) Obrigado pela alerta
cara impossível...
Vai no meu FILE > OPEN DATA FOLDER, vai na pasta do MQL5, e depois abra a pasta de indicadores (ou Experts), não sei qual é o seu caso... Seu .EX5 tem que estar lá...
Pirataria é alguém não autorizado repassar o seu EA/Indicador pra um terceiro seu a sua autorização/controle.
;)
Obrigado!!
Verdade, não havia notado que o que está na minha pasta não dá pra editar! Experimentei abrir ele direto com o metaQuotes e agora vejo que só aparece um código "aleatório".
Uma dica é que se você quiser "vender" ou mesmo divulgar FREE seu indicador/Expert, vcocê pode usar o Marketpalce do MQL5, aí eles cuidam de tudo (segurança, distribuição etc..), te dando tranquilidade...
;)
Para proteger seu cogido use funcoes HASH de codificacao de chave, existe varios documentos no site MQL5,
basta adapta-los com um pouco de criatividade chega nas suas expectativas. Faca algo
Gere um hash apenas para a conta inflormada pelo seu cliente
Ou faca algo mais simples sob demanda basta gerar o executavel pra cada cliente seu
avel apenas funcionara na conta do seu cliente
TEstando em tempo de execucao estes atributos e batendo com o teu
ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING
Descrição
Tipo
ACCOUNT_NAME
Nome do cliente
string
ACCOUNT_SERVER
Nome do servidor de negociação
string
ACCOUNT_CURRENCY
Moeda da conta
string
ACCOUNT_COMPANY
Nome de uma empresa que serve a conta
isso combatera a distribuicao do seu indicador .... mas basta um cliente seu compra-lo,...
e replicar as entradas atraves de um sinal e dispnibilizar de graca se ele souber fazer ...
Essas coisas sao bem complicadas... mas .. essa ideia ja ajuda e diminui a possibilidade de copias em massa
espero ter ajudado
abc
boa sorte
Obrigado, sandrolho!
Irei me proteger o quanto for preciso, obrigado pelo ensinamento, vou pesquisar sobre isto que você citou!
