Inserir indicador junto com o ex5
Olá Eduardo,
veja o comentário que eu coloquei na tópico indicado abaixo, o anexo é o script compilado.
- 2020.03.12
- www.mql5.com
Fala Rogério, tudo bem?
Lí seus comentários mas não cheguei a conclusão, o meu erro atual é esse:
Ou seja, eu inseri o arquivo DidiIndex, compilei, porem quando passei para outra pessoa o indicador não foi junto, minha questão não é aparecer no grafico ou nao, e sim o arquivo(indicador) ir junto
Eduardo,
Calma companheiro, eu entendi sim seu problema. Era para usar como exemplo e testar numa instância sem indicadores customizados e depois corrigir o seu EA...
//+------------------------------------------------------------------+ #resource "\\Indicators\\DidiIndexIndicator.ex5" void OnStart(void) { int didiHandle = iCustom(_Symbol, 0, "::Indicators\\DidiIndexIndicator.ex5"); if(didiHandle == INVALID_HANDLE) { Print(__FUNCTION__ + ": Erro ao abrir didiHandle: ", GetLastError()); } ChartIndicatorAdd(0, 0, didiHandle); } //+------------------------------------------------------------------+
hahaha estou calma...por enquanto...vou testar aqui, mas não ví o que muda com o que fiz
Eu já testei assim que é para quando o arquivo esta dentro da pasta do EA
::Indicators\\
E assim, para puxar o indicador na pasta geral
Indicators\\
Meu icustom dessa forma:
int handleDidi = iCustom(ativo,timeframe,"\\Indicators\\DidiIndexIndicator",timeframe,Method,AppliedPrice,Shift,FastPeriod,MeanPeriod,SlowPeriod);
Não entendi, porque vc quer que eu faça isso
Eduardo,
kkkk....
Fui testar também deu 4802.... eita.
Agora deu certo.
Veja se abre o indicador WSI.ex5.... acho que vc. não usa esse indicador.
Eduardo
a ideia é se concentrar só na chamada do indicador e gerar o EX5 para ser distribuído e testar... se der certo com o teste então o erro é em outro lugar no EA. Certo?
Só para ficar completo o que houve:
Pelo que entendi no resource eu tenho que colocar o caminho onde o arquivo se encontra na minha máquina
E no iCustom eu coloco o caminho onde ele ficará salvo no projeto e crio e insiro os indicadores dentro da pasta \Resources\Indicators:
Porém se os arquivos não estiverem na pasta Resources do meu projeto o negócio não anda:
Por fim funcionou, mas gostaria que alguém desse uma explicação topzera, a lógica de tudo isso
@Rogerio, obrigado pela ajuda!!
OW IRMÃO.., SHOW, mas não consegui replicar...isso..pode dar um auxilio por favor?
Fala pessoal, procurei aqui no fórum e não encontrei, estou tentando colocar meu indicador que está em formato de ex5 para que o arquivo vá junto com o bot, porém não consigo de jeito nenhum.
O que fiz foi o seguinte:
Coloquei no #resource e ele até está dentro da pasta resource, compilo o EA e envio para outra pessoa, lá o erro é que o indicador não foi encontrado, claro se eu passar o indicador e colocar na pasta Indicators, o EA vai funcionar corretamente...