Inserir indicador junto com o ex5

Fala pessoal, procurei aqui no fórum e não encontrei, estou tentando colocar meu indicador que está em formato de ex5 para que o arquivo vá junto com o bot, porém não consigo de jeito nenhum.

O que fiz foi o seguinte:


Coloquei no #resource e ele até está dentro da pasta resource, compilo o EA e envio para outra pessoa, lá o erro é que o indicador não foi encontrado, claro se eu passar o indicador e colocar na pasta Indicators, o EA vai funcionar corretamente...

 
Olá Eduardo,

veja o comentário que eu coloquei na tópico indicado abaixo, o anexo é o script compilado.

Fala Rogério, tudo bem?

Lí seus comentários mas não cheguei a conclusão, o meu erro atual é esse:


Ou seja, eu inseri o arquivo DidiIndex, compilei, porem quando passei para outra pessoa o indicador não foi junto, minha questão não é aparecer no grafico ou nao, e sim o arquivo(indicador) ir junto

 
Eduardo, 

Calma companheiro, eu entendi sim seu problema. Era para usar como exemplo e testar numa instância sem indicadores customizados e depois corrigir o seu EA...


//+------------------------------------------------------------------+
#resource "\\Indicators\\DidiIndexIndicator.ex5"
void OnStart(void)
  {
   int didiHandle = iCustom(_Symbol, 0, "::Indicators\\DidiIndexIndicator.ex5");
   if(didiHandle == INVALID_HANDLE)
     {
      Print(__FUNCTION__ + ": Erro ao abrir didiHandle: ", GetLastError());
     }
   ChartIndicatorAdd(0, 0, didiHandle);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

hahaha estou calma...por enquanto...vou testar aqui, mas não ví o que muda com o que fiz

Eu já testei assim que é para quando o arquivo esta dentro da pasta do EA

::Indicators\\

E assim, para puxar o indicador na pasta geral

Indicators\\

Meu icustom dessa forma:

int handleDidi = iCustom(ativo,timeframe,"\\Indicators\\DidiIndexIndicator",timeframe,Method,AppliedPrice,Shift,FastPeriod,MeanPeriod,SlowPeriod);

Não entendi, porque vc quer que eu faça isso

 
kkkk....

Fui testar também deu 4802.... eita.  

Agora deu certo. 

Veja se abre o indicador WSI.ex5.... acho que vc. não usa esse indicador.

Eduardo

a ideia é  se concentrar só na chamada do indicador e gerar o EX5 para ser distribuído e testar... se der certo com o teste  então o erro é em outro lugar no EA.  Certo?

 

Só para ficar completo o que houve:

Pelo que entendi no resource eu tenho que colocar o caminho onde o arquivo se encontra na minha máquina

E no iCustom eu coloco o caminho onde ele ficará salvo no projeto e crio e insiro os indicadores dentro da pasta \Resources\Indicators:

Porém se os arquivos não estiverem na pasta Resources do meu projeto o negócio não anda:

Por fim funcionou, mas gostaria que alguém desse uma explicação topzera, a lógica de tudo isso


@Rogerio, obrigado pela ajuda!!

 
Olá Pessoal, tema top esse, mas ainda não consegui replicar, segui os passos, mas ao compilar dá erro de cannot load custom indicator.
 
OW IRMÃO.., SHOW, mas não consegui replicar...isso..pode dar um auxilio por favor?

 

Crie um projeto e na pasta resource clique com o botão direito do mouse e adicione um arquivo ou pasta.




