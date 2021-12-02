MT5 NÃO ABRE ORDEM
Olá,
veja no log aba <DIÁRIO>.
Na aba <DIÁRIO> não aparece nenhuma mensagem de erro. Segue o código que colocar a ordem.
if(latest_price.last > maCerto && (highCerto - maCerto) == Afastamento && LastBar != ThisBar && volumeVal[0] >= Volume && trade_money && trade_time && PositionSelect(_Symbol) == false) { request.action = TRADE_ACTION_PENDING; request.type = ORDER_TYPE_SELL_LIMIT; request.symbol = _Symbol; request.volume = Contrato; request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK; request.price = (maCerto + Afastamento); request.sl = (maCerto + Afastamento) + StopLoss; request.tp = (maCerto + Afastamento) - TakeProfit; request.type_time = ORDER_TIME_DAY; request.deviation = 0; request.magic = MagicNumber; OrderSend(request,result); LastBar = ThisBar; }
Man !
Estava com problema semelhante em meu código e acabei por descobrir que era na identificação da nova barra (dentro do if). Apesar do código estar correto, por algum motivo ao inserir esta checagem no if a ordem não era enviada. Nao sei se você esta com problema igual, eh apenas um insight.
Fora isso, reescreva a OrderSend. Uma alternativa seria: "bool ok = OrderSend(request, result);". O MT5 precisa entender que você ira tratar o resultado da mesma.
[ ]'s
Essa linha de código eu deveria substituir pelo OrderSend(request, result) do meu código, é isso?!!! Ah acho que entendi. Lá no código de checagem da nova barra eu coloco a codição bool ok = OrderSend(request, result); e passo o ok a checagem de envio da ordem. Estou certo?
Isso mesmo.
[ ]'s
Joscelino botei a condição da checagem da nova barra e não deu certo. Eu não sei o que é. Na modal abre as ordens normalmente, na xp chegar até a abrir, mas não tanto quanto na modal. Se na modal abre no dia 10 operações, na XP abre 1.
Talvez seja o problema seja o tipo de preenchimento de ordens. Pode ser que a Modal esteja aceitando a FOK e a XP nao aceite.. Mas confesso que estou "chutando". Tenta testar isso.
[ ]'s
