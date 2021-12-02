MT5 NÃO ABRE ORDEM - página 2

northedan:
Joscelino botei a condição da checagem da nova barra e não deu certo. Eu não sei o que é. Na modal abre as ordens normalmente, na xp chegar até a abrir, mas não tanto quanto na modal. Se na modal abre no dia 10 operações, na XP abre 1.

Bom,

vc abriu o post dizendo que não abria posição, você mexeu no programa e agora está abrindo, mas somente uma posição. Se você está usando o comando Bars veja como está configurado o MT5 na XP. 



 
Fiz aqui , mas não deu certo... Olhem a imagem a baixo. Algumas coisas são diferentes como o Dígito, Tamanho do Tick e Modo GTC.


 
Veja como os valores do _Point afetam a lógica de seu programa.

Servidor XP-PRD = 1,00

Servidor MODAL METATRADER = 0,001

Servidor MODAL DMA4 = 0,1

 
[ ]'s

Mudei aqui pra ORDER_FILLING_IOC e ORDER_FILLING_RETURN mas não resolveu =(.
 
Desculpa, eu não entendi. Só tenho 1 mês que estou estudando MQL5. Onde você viu esse 0,001 e 0,1
 
Pela resposta já sei que não usou o _Point para calcular  (maCerto ,  Afastamento , stopLoss, takeProfit). Posta o programa completo.

 
Consegui!!!!!
 
Allyson #:
Consegui!!!!!
Bom dia, parece que estou na mesma situação com a conta da XPMT5-DEMO, tudo que funcionava, enviava ordem, stop loss, take profit, break even, trailing, e agora nada mais funciona no gráfico, somente no testador de estratégia, como foi que conseguiu correção para o que estava acontecendo?
