Joscelino botei a condição da checagem da nova barra e não deu certo. Eu não sei o que é. Na modal abre as ordens normalmente, na xp chegar até a abrir, mas não tanto quanto na modal. Se na modal abre no dia 10 operações, na XP abre 1.
vc abriu o post dizendo que não abria posição, você mexeu no programa e agora está abrindo, mas somente uma posição. Se você está usando o comando Bars veja como está configurado o MT5 na XP.
Fiz aqui , mas não deu certo... Olhem a imagem a baixo. Algumas coisas são diferentes como o Dígito, Tamanho do Tick e Modo GTC.
Veja como os valores do _Point afetam a lógica de seu programa.
Servidor XP-PRD = 1,00
Servidor MODAL METATRADER = 0,001
Servidor MODAL DMA4 = 0,1
Talvez seja o problema seja o tipo de preenchimento de ordens. Pode ser que a Modal esteja aceitando a FOK e a XP nao aceite.. Mas confesso que estou "chutando". Tenta testar isso.
Desculpa, eu não entendi. Só tenho 1 mês que estou estudando MQL5. Onde você viu esse 0,001 e 0,1
Pela resposta já sei que não usou o _Point para calcular (maCerto , Afastamento , stopLoss, takeProfit). Posta o programa completo.
Pela resposta já sei que não usou o _Point para calcular (maCerto , Afastamento , stopLoss, takeProfit). Posta o programa completo.
Consegui!!!!!