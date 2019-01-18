Ajuda
Depositei sem querer aqui 200 euros e agora não consigo reaver, pois este não era o site correto! Alguém me ajuda?
Joao Oliveira:
Pelo pouco que entendo, o único jeito de retirar dinheiro daqui é sendo um Vendedor autorizado, que requer todo o processo de ser autorizado como um. Dá uma lida nisto, vê se dá pra ser assim.
No mais, recomendo abrir uma queixa. Abre sua conta lá em cima na direita, clica em perfil, e depois na esquerda vai no "centr serviços" e abre ela.
Boa tarde.
estou com problema com o WING19.
Não consigo rodar o testador de estratégias.
Alguém sabe o motivo ????
BOA NOITE RAPAZ EU ESTOU PERDIDO AQUI QUERIA MUITO UM VIDEO EXPLICATIVO PARA ESSA FERRAMENTA
wagne10:Já tentou no YouTube buscar por "Metatrader5" + "<sua dúvida aqui>" ?
wagne10:
Meu jovem tudo que eu sei desta ferramentas e que muito poderosa mais na mãos Erada pode fazer um grande estragos seu financeiros são programa controlados por Robô artificial você tem que passa por um treinamento no mínimo 2 anos treinamento neste comando eletrônico artificial procura um consultor ok
wagne10:
Se você vai operar manualmente, a ferramenta é bastante amigável para isso e não difere muito das demais ferramentas de mercado, a não ser pelas funcionalidades e indicadores disponíveis.
Há diversos vídeos no Youtube e de alguns traders de mercado que costumam utilizar o MT5.
Sugiro que não tente operações automatizadas de momento e obtenha conhecimento técnico para tal, se for optar seguir por este caminho.
Muito cuidado na gestão de riscos.
245923:
bom dia,
na minha tela não tem e moeda BRL para eu selecionar.
É só digitar direto no campo, esse campo é aberto...
;)
