Depositei sem querer aqui 200 euros e agora não consigo reaver, pois este não era o site correto! Alguém me ajuda?
 
Depositei sem querer aqui 200 euros e agora não consigo reaver, pois este não era o site correto! Alguém me ajuda?


Pelo pouco que entendo, o único jeito de retirar dinheiro daqui é sendo um Vendedor autorizado, que requer todo o processo de ser autorizado como um. Dá uma lida nisto, vê se dá pra ser assim.
No mais, recomendo abrir uma queixa. Abre sua conta lá em cima na direita, clica em perfil, e depois na esquerda vai no "centr serviços" e abre ela.
 

Boa tarde.

estou com problema com o WING19. 

Não consigo rodar o testador  de estratégias.

Alguém sabe o motivo ????

 
BOA NOITE RAPAZ EU ESTOU PERDIDO AQUI QUERIA MUITO UM VIDEO EXPLICATIVO PARA ESSA FERRAMENTA
 
BOA NOITE RAPAZ EU ESTOU PERDIDO AQUI QUERIA MUITO UM VIDEO EXPLICATIVO PARA ESSA FERRAMENTA
Já tentou no YouTube buscar por "Metatrader5" + "<sua dúvida aqui>" ?
 
BOA NOITE RAPAZ EU ESTOU PERDIDO AQUI QUERIA MUITO UM VIDEO EXPLICATIVO PARA ESSA FERRAMENTA
 
Meu jovem tudo que eu sei desta ferramentas e que muito poderosa mais  na mãos Erada  pode fazer um grande estragos seu financeiros são programa controlados por Robô artificial você tem que passa por um treinamento no mínimo 2 anos treinamento neste comando eletrônico artificial procura um consultor ok
 
BOA NOITE RAPAZ EU ESTOU PERDIDO AQUI QUERIA MUITO UM VIDEO EXPLICATIVO PARA ESSA FERRAMENTA

Se você vai operar manualmente, a ferramenta é bastante amigável para isso e não difere muito das demais ferramentas de mercado, a não ser pelas funcionalidades e indicadores disponíveis. 

Há diversos vídeos no Youtube e de alguns traders de mercado que costumam utilizar o MT5.

Sugiro que não tente operações automatizadas de momento e obtenha conhecimento técnico para tal, se for optar seguir por este caminho. 

Muito cuidado na gestão de riscos.

[ ]´s

 
Boa tarde.

estou com problema com o WING19. 

Não consigo rodar o testador  de estratégias.

Alguém sabe o motivo ????

Veja se a moeda esta BRL. Se estiver e o erro persistir, abra novo post inserindo um print da configuração que esta usando. 

[ ]'s

 

bom dia,

na minha tela não tem e moeda BRL para eu selecionar.


Tela_MT.png  81 kb
 
245923:

bom dia,

na minha tela não tem e moeda BRL para eu selecionar.


É só digitar direto no campo, esse campo é aberto...

;)

