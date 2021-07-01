Problemas com o Backtest Jun 2018
Olá pessoal. Alguém está com problemas nos backtest depois dessa última atualização do MetaTrader? Noto que as ordens engatilhadas de Take Profit e Stop loss não estão sendo executadas... alguém com problemas semelhantes?
Olá rafaelfvcs,
Basta digitar "BRL" (Brazilian ReaL) no campo de moeda do Testador de Estratégias, como mostrado na imagem abaixo:
Abraços,
Malacarne
Olá pessoal!
Alguém poderia me dizer quais inovações foram apresentadas nesta nova versão? A nova versão resolveu (inclusive no backtest) os problemas de ponto de flutuação dos produtos negociados na IBOV? Se pergunto isso é porque na versão de atualizada em janeiro deste ano; muitos dos meus EAs dão pau no backtest mas funcionam na conta real.
Leia as Release Notes:
https://www.metatrader5.com/en/releasenotes
Atenciosamente,
Malacarne
- www.metatrader5.com
Não estou conseguindo mais "Executar Teste Unico" com os Resultados da Otimização. O que pode ser?
Também nao esta atualizando os parametros ao duplo clique tambem nos Resultados da Otimização.
Muito obrigado Malacarne!
Abs,
rafael
Os meus testadores de estratégia continuam dando resultados zerados, mesmo digitando BRL no campo moedas. Uso principalmente os EAs da [REMOVIDO PELO MODERADOR]. Alguem poderia me orientar?
Por favor entre em contato com o desenvolvedor do robô que você está usando.
Abraços,
Malacarne
Prezados, boa tarde.
Após atualização da ultima versão do Metatrader, realizada na data de hoje, dia 10/07/2018, não consigo mais obter resultados em valores (coluna lucro, colunas de valores, etc) nos Baskets.
Gostaria muito que alguém do fórum me informasse onde estou errando na nova versão.
Apenas lembrando que estou testando o mesmo robô e a mesma estratégia funcional até ontem.
Obrigado,
Michel.
