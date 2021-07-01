Problemas com o Backtest Jun 2018 - página 3
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Olá pessoal, estou tentando usar uma base de dados que pequei no Ticktory lite, consegui incorpora-as no meu MT5, porem quando colo no ambiente testador de estratégia visual o robô ate funciona marcando os ponto mas não faz entrada. Alguém poderia me ajudar?
Obrigado
Tente colocar em BRL em configuração , se não der certo , quando vc colocar para rodar deixe rodar e veja a aba DIARIO ao lado parametro de entradas lá vai aparacer o erro , 3 opção pode ser o horario que está errado se mt5 brasil tem que tá assim 09:06:03, e tb abserve a função em configuração e desabilite a função
( lucro em pipis para acelerar os calculos) se tiver fazendo testes em corretoras brasileiras.
Ola, pessoal
No meu caso, o EA zera os lucros no backtest fechando a operação logo após a entrada.
ja verifiquei stops e tps n debug e estao ok.
no debug ele tb nao para em outras condições de fechamento da operação
ja mudei para o BRL
ja desativei o agente, sai e reabilitei
Só estou conseguindo testar durante o pregão.
Grato por qualquer ajuda
Ricardo
Olá pessoal, gostaria de uma ajuda se possível, estou fazendo testes no Testador de estratégia, sempre negativos, depois de um tempo notei que no testador não estão aparecendo os stop loss nem o take profit, ou seja, no teste minhas operações estão sendo fechadas no sinal de entrada oposto, exemplo: quando da uma entrada em compra fica aberta até aparecer um sinal de venda. Já mexi em todas as configurações aqui e não consigo encontrar o problema, alguém sabe a solução?
Agradeço