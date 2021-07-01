Problemas com o Backtest Jun 2018 - página 3

Novo comentário
 
Atzel:

Olá pessoal, estou tentando usar uma base de dados que pequei no Ticktory lite, consegui incorpora-as no meu MT5, porem quando colo no ambiente testador de estratégia visual o robô ate funciona marcando os ponto mas não faz entrada. Alguém poderia me ajudar?

Obrigado

Tente colocar em BRL em configuração  , se não der certo , quando vc colocar para rodar deixe rodar e veja a aba DIARIO ao lado parametro de entradas lá vai aparacer o erro , 3 opção pode ser o horario que está errado se mt5 brasil tem que tá assim 09:06:03, e tb abserve a função em configuração e desabilite a função

( lucro em pipis para acelerar os calculos) se tiver fazendo testes em corretoras brasileiras.

 

Ola, pessoal

No meu caso, o EA zera os lucros no backtest fechando a operação logo após a entrada.

ja verifiquei stops e tps n debug e estao ok.

no debug ele tb nao para em outras condições de fechamento da operação

ja mudei para o BRL

ja desativei o agente, sai e reabilitei

Só estou conseguindo testar durante o pregão.

Grato por qualquer ajuda

Ricardo


 

Olá pessoal, gostaria de uma ajuda se possível, estou fazendo testes no Testador de estratégia, sempre negativos, depois de um tempo notei que no testador não estão aparecendo os stop loss nem o take profit, ou seja, no teste minhas operações estão sendo fechadas no sinal de entrada oposto, exemplo: quando da uma entrada em compra fica aberta até aparecer um sinal de venda. Já mexi em todas as configurações aqui e não consigo encontrar o problema, alguém sabe a solução?


Agradeço

123
Novo comentário