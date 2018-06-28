Erro a inserir um indicador no grafico
O indicador precisa ser recompilado na última build do MT5.
Abraços,
Malacarne
Obrigado Malacarne pela dica.
Uma questão que vi que esse indicador que estou usando ele esta no formato .ex5, e para compilar teria que estar .mq5.
Pelo menos acho que isso pois não tenho conhecimento nenhum sobre isso.
Por isso não consigo compilar.
Teria alguma dica sobre isso?
desde já agradeço.
Encontrei o .mq5
Acabei de ver que esse tabajaraclassico.mq5 não é o mesmo que a gente usa que está no formato .ex5
É possivel converter o .ex5 em .mq5 pra podermos recompilar?
Olá Ro0h182,
Converter .ex5 pra .mq5 é ILEGAL e fere os direitos autorais do desenvolvedor.
Converse com o desenvolvedor original do arquivo e veja se o mesmo disponibiliza o código-fonte pra você.
Do contrário isso não é possível
Abraços,
Malacarne
br.tradingview.com/script/plyeXQLP/ (não ta dando pra inserir o link)
Para leigos como eu, o que podemos fazer? Novamente, agradeço as dicas!
Bom, já tentei entrar em contato com o desenvolvedor, é impossível, por isso ele deixou o link com o script disponível para todos. Eu não entendo muito, mas acho que esse script não está correto para o MT5...
br.tradingview.com/script/plyeXQLP/ (não ta dando pra inserir o link)
Para leigos como eu, o que podemos fazer? Novamente, agradeço as dicas!
Esse script é para o tradView, no caso tem que reescrever ele em MQL5.
Ja tentou esse indicador?
https://www.mql5.com/pt/code/20852#
- votos: 4
- 2018.05.29
- Patrick Muniz
- www.mql5.com
Esse script é para o tradView, no caso tem que reescrever ele em MQL5.
Ja tentou esse indicador?
https://www.mql5.com/pt/code/20852#
Dentre eles são:
Não fica salvo no gráfico, ou seja, todos os dias eu tenho que remover e adicionar novamente pra poder visualizar;
Não se aplica a todos os candles, sempre tem uns que ficam na cor original do MT5 enquanto todos os outros estão na cor do indicador;
Média móvel fica vermelha em tendência alta;
Alguns candles de alta ficam vermelhos.
Esse modelo que estavamos usando do André Machado é muito melhor e funcionava perfeitamente.
Vou tentar descobrir como reescrever o script para o mt5...
Obrigado
Sempre vinha utilizando esse indicador, depois da ultima atualização o indicado não vai mais para o gráfico.
Apresenta erro: