Definindo Stop Loss: pontos ou reais?

Pessoal, boa tarde

Estou com a seguinte dúvida: fiz um EA e coloquei o Stop Loss para ser definido com 300 pontos em operações com o mini índice. Porém, se eu lançar esse mesmo código no símbolo da VALE5, por exemplo, esse valor de SL será traduzido em R$ e isso não faz muito sentido.

Qual a ajuda que vocês poderiam me dar nesse caso? Há alguma maneira de saber se o símbolo é BMF ou BOVESPA?

Felipe Dourado Goncalves De Souza:

Olá Felipe,

ao contrário do que você disse, faz sentindo sim o SL em pontos para ações , pois o que interessa é o valor do _Point que o ponto representa, que é de 0.01 para todas as ações na B3,  então 300 pontos de SL significam R$ 3,00.

Quanto ao tipo de mercado se é BMF ou BOVESPA , você  deve testar o campo: SYMBOL_TRADE_CALC_MODE


if( SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)==SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS ) mercado="BOVESPA";
if( SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)==SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES )  mercado="BMF";
 
Rogerio Giannetti Torres:

ao contrário do que você disse, faz sentindo sim o SL em pontos para ações , pois o que interessa é o valor do _Point que o ponto representa, que é de 0.01 para todas as ações na B3,  então 300 pontos de SL significam R$ 3,00.

Quanto ao tipo de mercado se é BMF ou BOVESPA , você  deve testar o campo: SYMBOL_TRADE_CALC_MODE


Obrigado, Rogério!

E quanto vale o _Points para o mercado BMF?

 
Felipe Dourado Goncalves De Souza:

Para o mercado BMF?   Sei lá, é mais de uma centena de instrumentos.

Faça um script para varrer todos os instrumentos do mercado de futuros e de um Print(_Symbol," ",_Point);   Somente  os derivativos que a corretora "trabalha" serão impressos.

At.te

Rogerio Giannetti Torres:

At.te

Estava com dúvidas justamente nisso! Obrigado Felipe e Rogério 

 
Felipe Dourado Goncalves De Souza:

independente do mercado, cada ativo tem seu "salto mínimo", que pode ser em points ou ticks. Eu uso Tick Size.

No MT5:

Usar SL com valores arbitrários vão te levar a reajustar stop toda semana. A volatilidade do mercado muda todo santo dia...

Pelo menos use algo baseado no mercado/ativo, como ATR.

