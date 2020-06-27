Definindo Stop Loss: pontos ou reais?
Pessoal, boa tarde
Olá Felipe,
ao contrário do que você disse, faz sentindo sim o SL em pontos para ações , pois o que interessa é o valor do _Point que o ponto representa, que é de 0.01 para todas as ações na B3, então 300 pontos de SL significam R$ 3,00.
Quanto ao tipo de mercado se é BMF ou BOVESPA , você deve testar o campo: SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
if( SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)==SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS ) mercado="BOVESPA";
if( SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)==SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES ) mercado="BMF";
Obrigado, Rogério!
E quanto vale o _Points para o mercado BMF?
Para o mercado BMF? Sei lá, é mais de uma centena de instrumentos.
Faça um script para varrer todos os instrumentos do mercado de futuros e de um Print(_Symbol," ",_Point); Somente os derivativos que a corretora "trabalha" serão impressos.
At.te
Rogério
Estava com dúvidas justamente nisso! Obrigado Felipe e Rogério
independente do mercado, cada ativo tem seu "salto mínimo", que pode ser em points ou ticks. Eu uso Tick Size.
No MT5:
Usar SL com valores arbitrários vão te levar a reajustar stop toda semana. A volatilidade do mercado muda todo santo dia...
Pelo menos use algo baseado no mercado/ativo, como ATR.
;)
