M M #: s retirar meus fundos e fechar minha conta, mas não vejo nada que permita isso. Li aqui que somente o dinheiro ganho pode ser retirado, mas certamente não é esse o caso. Essa empresa está retendo meus US$ 11.500 e não está fornecendo um processo passo a passo para retirar todos os meus fundos e encerrar o caso. Quando chego a esse ponto, o sistema mostra que não tenho dinheiro em minha conta!

Não confunda "conta de negociação" com a "conta da MQL5 Community".

Presumo que esteja falando de uma "conta de negociação", portanto, entre em contato com seu corretor. Somente ela poderá lhe fornecer detalhes sobre a retirada de seus fundos.

 
Os comentários que não estão relacionados a este tópico foram movidos para "Posts fora do tópico".
 
Não consigo fazer login na MQL.Community no MT5 e quero instalar indicadores.
Embora eu tenha alterado minha senha, o login continua falhando: "login/senha incorretos".
@Moazzam Iqbal #: Não estou conseguindo fazer login na MQL.Community no MT5, quero instalar indicadores. Embora eu tenha alterado minha senha, o login continua falhando: "login/senha incorretos".

Seu nome de usuário é"moazzamiqbal", não"Moazzam Iqbal".

 

Boa tarde, amigos!

Eu sou insanamente estúpido, portanto, não jogue tomates de uma vez.

Por que essa coisa, em geral, é necessária? Se não for um segredo, é claro.

Obrigado a todos vocês!

 
Porque há um monte de perguntas elementares e criamos 100 tópicos para a resposta, cujas respostas estão neste artigo.

 

Por exemplo, todos os dias eles criam tópicos "como entrar em contato com a Administração?", mas aqui estão as respostas e há muitos tópicos desse tipo.

https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk

MQL5.community - Памятка пользователя
MQL5.community - Памятка пользователя
  • www.mql5.com
Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями.
 
Alguém sabe como consertar e o que foi consertado? Por que não tenho esse item no menu de contexto?

Enquanto procurava uma imagem, a postagem parou de ser editada.

Ugh, finalmente fiz a pergunta! Viva os colegas!

