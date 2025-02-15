Discussão do artigo "Nota de usuário - MQL5.community" - página 5
Não confunda "conta de negociação" com a "conta da MQL5 Community".
Presumo que esteja falando de uma "conta de negociação", portanto, entre em contato com seu corretor. Somente ela poderá lhe fornecer detalhes sobre a retirada de seus fundos.
Embora eu tenha alterado minha senha, o login continua falhando: "login/senha incorretos".
Seu nome de usuário é"moazzamiqbal", não"Moazzam Iqbal".
Porque há um monte de perguntas elementares e criamos 100 tópicos para a resposta, cujas respostas estão neste artigo.
Por exemplo, todos os dias eles criam tópicos "como entrar em contato com a Administração?", mas aqui estão as respostas e há muitos tópicos desse tipo.
https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk
Boa tarde, amigos!
Eu sou insanamente estúpido, então não jogue tomates de uma vez.
Por que essa coisa, em geral, é necessária? Se não for um segredo, é claro.
Obrigado a todos vocês!
Alguém sabe como consertar e o que foi consertado? Por que não tenho esse item no menu de contexto?
Enquanto procurava uma imagem, a postagem parou de ser editada.
Ugh, finalmente fiz a pergunta! Viva os colegas!