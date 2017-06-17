Invalid Stops
Olá pessoal,
Estou com o seguinte erro, ao tentar realizar uma operação de venda defino o stop loss com base no valor de uma média movel contudo ao executar a operação ocorre erro com a mensagem de Invalid Stops. Uso a mesma logica para operações de compra porém com outra média funciona perfeitamente.
O mesmo erro ocorre ao tentar alter o stop loss de uma posição qualquer. Segue abaixo as mensagens de erro
--Ao tentar alterar stop loss
2017.06.12 13:07:05.446 2017.04.20 00:00:00 failed modify #2 buy 0.01 EURUSD sl: 0.00001, tp: 0.00000 -> sl: 0.00001, tp: 0.00000 [Invalid stops]
--Ao enviar uma ordem de venda setando o stop loss com base no valor de uma média.
2017.06.12 13:04:14.942 2017.04.03 00:00:00 failed market sell 0.01 EURUSD sl: 0.00001 [Invalid stops]
Alguma sugestão do que possa ser?
Desde já agradeço o apoio.
Olá,
você verificou nas especificações do instrumento os níveis mínimos de stop?
Olá Rogerio,
O que seriam estes níveis mínimos de stop? Sabe me dizer onde posso obter essa informação? Caso tenha conhecimento sobre algum post/artigo sobre o assunto ficarei grato.
Att
Olá Viny,
na janela de observação de mercado, selecione o instrumento, abra a especificação do par de moedas usando o botão direito do mouse, nessa janela está a informação do nível de stop , esse é o valor mínimo que a corretora obriga para modificar de uma posição stop/gain ou emitir ordem com stop/gain.
Olá Viny,
Obrigado pela força Rogerio!
Abs
