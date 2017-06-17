Invalid Stops

Olá pessoal,


Estou com o seguinte erro, ao tentar realizar uma operação de venda defino o stop loss com base no valor de uma média movel contudo ao executar a operação ocorre erro com a mensagem de Invalid Stops. Uso a mesma logica para operações de compra porém com outra média funciona perfeitamente.

O mesmo erro ocorre ao tentar alter o stop loss de uma posição qualquer. Segue abaixo as mensagens de erro


--Ao tentar alterar stop loss

2017.06.12 13:07:05.446 2017.04.20 00:00:00   failed modify #2 buy 0.01 EURUSD sl: 0.00001, tp: 0.00000 -> sl: 0.00001, tp: 0.00000 [Invalid stops]


--Ao enviar uma ordem de venda setando o stop loss com base no valor de uma média.

2017.06.12 13:04:14.942 2017.04.03 00:00:00   failed market sell 0.01 EURUSD sl: 0.00001 [Invalid stops]


Alguma sugestão do que possa ser?


Desde já agradeço o apoio.

 
Olá,

você verificou nas especificações do instrumento os níveis mínimos de stop?

 
Olá,

você verificou nas especificações do instrumento os níveis mínimos de stop?


Olá Rogerio,


O que seriam estes níveis mínimos de stop? Sabe me dizer onde posso obter essa informação? Caso tenha conhecimento sobre algum post/artigo sobre o assunto ficarei grato.


Att

 
Olá Rogerio,


O que seriam estes níveis mínimos de stop? Sabe me dizer onde posso obter essa informação? Caso tenha conhecimento sobre algum post/artigo sobre o assunto ficarei grato.


Att


Olá Viny,

na janela de observação de mercado, selecione o instrumento,  abra  a especificação do par de moedas usando o botão direito do mouse, nessa janela está a informação do nível de stop , esse é o valor mínimo que a corretora obriga para modificar de uma posição stop/gain ou emitir ordem com stop/gain.


 
Olá Viny,

na janela de observação de mercado, selecione o instrumento,  abra  a especificação do par de moedas usando o botão direito do mouse, nessa janela está a informação do nível de stop , esse é o valor mínimo que a corretora obriga para modificar de uma posição stop/gain ou emitir ordem com stop/gain.



Obrigado pela força Rogerio!


Abs

