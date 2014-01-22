Dúvidas com relação ao RSI - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Muito bom, uma imagem vale mais que mil palavras! Obrigado.
Acredito que você está muito perto, cuide a observação do Malacarne para inicializar os manipuladores dentro de OnInit(), isso evita uma nova chamada a cada tick.
Mas vendo a imagem me parece que o erro agora está no valor do período do RSI utilizado no código, que temos que confirmar se é 14 como no gráfico plotado, você tem o log ou código da atribuição de per[i]?
Outra possibilidade é estar misturando os símbolos, já que está com um vetor de manipuladores. Precisamos checar a posição de EUR/USD e o valor do período para ele, que tem que bater em 14.
bom, coloquei o codigo q estou trabalhando, acho q fica melhor para analisarmos... e entender melhor o resultado
Tem certeza que quer abrir o seu código fonte aqui?
sem problemas, é só uma parte do código, e é só o parte do projeto que estou testando...
Perfeitamente, o bug parece estar exatamente onde eu suspeitava, note a declaração:
E aqui é feito assim:
O correto deveria ser, já que essa é a variável que está armazenando o período de RSI para todos símbolos:
Perfeitamente, o bug parece estar exatamente onde eu suspeitava, nota a declaração:
E aqui é feito assim:
O correto deveria ser, já que essa é a variável que está armazenando o período de RSI para todos símbolos:
Mas na linha 111 ele define
per[0]=per_0;
Mas na linha 111 ele define