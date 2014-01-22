Dúvidas com relação ao RSI - página 4
Mas eu não vi em nenhuma parte do código OnTick( )... esse EA vai mesmo trabalhar baseado em OnTimer( ) ??
estao ai?
até pensei que pudesse ser algo especifico em minha maquina, mas se está dando divergência pra vc tb... então é estranho este problema.
Se for a segunda opção é interessante pedires o suporte, pois pode ser um ponto muito específico no código que pode levar horas depurando.
A primeira mudança que eu faria seria nisso.
Esse não é um código de iniciante, você adaptou de algum outro ou contratou?
sim, estou adaptando de um outro código. Eu tentei usar o depurador do metatrader, mas é muito ruim e pouco consegui aproveitar.
para poder entender o q estava ocorrendo, tive q incluir varias linhas de print de memória e fazer a análise do resultado, e
foi neste ponto que fiquei empacado.... pq nao vi lógica o sistema plotar uma informação no gráfico e colocar outra na variavel de memoria.