Mas eu não vi em nenhuma parte do código OnTick( )... esse EA vai mesmo trabalhar baseado em OnTimer( ) ??
Pior que funciona, e bem, pelo menos com o backtesting de 1 ano que estou fazendo, aliás se tem bug ele está sendo bom para os resultados ;-)
 
 
não sei se dá para perceberem as divergencias em handle do log com o valor plotado no grafico em RSI para cada comando de compra/venda
 
eu fiz o teste com dados desde 2008, e os resultados foram bem interessantes, veja que em 2008 foi o auge da quebradeira nos EUA e um momento em que nao havia definição clara para o mercado em geral..
 
Estou simulando, realmente ele apresenta divergência, o período do RSI está correto e tudo em H1, tem alguma outra coisa.
 
até pensei que pudesse ser algo especifico em minha maquina, mas se está dando divergência pra vc tb... então é estranho este problema.
 
Esse não é um código de iniciante, você adaptou de algum outro ou contratou?

Se for a segunda opção é interessante pedires o suporte, pois pode ser um ponto muito específico no código que pode levar horas depurando.
 
Minha posição é que o problema está relacionado ao fato de estar utilizando o Timer ao invés de processar a cada Tick, como bem visualizado pelo Malacarne, pois isso acaba perdendo o sincronismo com o gráfico e pode gerar efeitos colaterais.

A primeira mudança que eu faria seria nisso.
 
sim, estou adaptando de um outro código.  Eu tentei usar o depurador do metatrader, mas é muito ruim e pouco consegui aproveitar.

para poder entender o q estava ocorrendo, tive q incluir varias linhas de print de memória e fazer a análise do resultado, e

foi neste ponto que fiquei empacado....  pq nao vi lógica o sistema plotar uma informação no gráfico e colocar outra na variavel de memoria.

