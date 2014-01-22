Dúvidas com relação ao RSI - página 6

figurelli :

Obrigado Malacarne, você ajudou bastante também, eu passei a desconfiar quando percebi que o valor estava alguns períodos defasado, no começo pensei no ArraySetAsSeries(), mas como o buffer só pega a última posição não tinha lógica.

Seja como for, é um bom exercício para quem quer aprender MQL.

E mais, mesmo lendo 14 períodos atrás a estratégia apresenta um bom backtesting em um ano para EUR/USD ! 

Você finalmente encontrei

Mas, por favor, note que o valor impresso no momento de uma nova ordem é feita tem grande chance de divergir do que pode ser visto no gráfico, como a correção que forneceu o uso de velas 0. E os valores do indicador de vela estão sempre mudando.

 
angevoyageur:


Mas, por favor, note que o valor impresso no momento de uma nova ordem é feita tem grande chance de divergir do que pode ser visto no gráfico, como a correção que forneceu o uso de velas 0. E os valores do indicador de vela estão sempre mudando. 

Pelo avançado da hora considerei rápido ;-)

Quanto à correção fornecida, perfeitamente, mas ai já entra na diferença entre erro e falha, afinal é um código fonte herdado, eu também não utilizaria o candle em formação para essa tomada de decisão mas a ideia é só identificar e testar o local do bug (já que o Ewerton alterou o código original e tem ele em mãos), mas utilizar o candle 0 facilita e muito na depuração do problema.

Mas como esse bug era lucrativo, eu transformaria esse dado em parâmetro, como proposto em https://www.mql5.com/pt/forum/16835

