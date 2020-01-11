MetaTrader da CLEAR não permite robos? - página 2
Eu também fiquei bem decepcionado com isto, e resolvi inovar. Criei um robot automatizador de trades manuais no Metatrader 5. Com isto, eu rodo o robot num terminal MT5 na conta DEMO e este se comunica através deste Automato com um outro MT5 na conta real, inserindo as boletas automativamente, mas através de comandos do "teclado virtual"...
Está operando....
Boa tarde a todos! Acabei de retirar essa informação no FAQ da clear
Na Clear não é possível operar via Robôs no MT5, a previsão de liberação é para o primeiro semestre de 2019, Atualmente apenas no SmarttBot estão liberadas as operações automatizadas.
Enviei uma mensagem no chat do Facebook da Modal mais
Boa tarde eu gostaria de saber algumas coisas relativas ao Mini Dolar e ao Mini Indice:
1) Qual margem que devo ter por contrato operado?
2) Qual valor da corretagem de cada contrato por operação?
3) Quais demais taxas envolvidas em cada operação?
4) A corretora aceita MT5 como plataforma?
5) Caso a corretora aceita MT5 é possível operar com robos?
Boa tarde, Margot! A margem é de 25,00 por mini contrato. A corretagem vai de acordo com seu plano e é por contrato operado, poderá consultar em https://www.modalmais.com.br/planos-e-promocoes/tabela-de-precos-modalmais.
Em cada operação a corretora cobra apenas corretagens, fora as corretagens existem outra staxas cobradas pela Bolsa, como emolumentos e taxa de registro.
Disponibilizamos o MT5 e poderá utilizar robo nele sim, inclusive a plataforma esta gratuita aqui na ModalMais.
Para calcular o custo da BOVESPA , basta seguir a tabela deste linK :
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/tarifas/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/tarifas-de-acoes-e-fundos-de-investimento/a-vista/
Para calcular o custo da BMF , basta seguir a tabela deste linK ( o link funciona somente no Interne Explore, para conseguir consultar basta deixar o vencimento em branco e selecionar o mercado, mercadoria e a data do pregão):
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/tarifas/consulta/
Até o momento (e até onde sei), só há 4 corretoras brasileiras permitindo operação com robô no Metatrader (em ordem alfabética, para não manifestar preferências):
Modalmais, Rico, Terra e XP.
Se alguém souber de alguma outra, favor compartilhar a informação!
Aproveitando o ensejo: em dezembro de 2017 o atendente da Clear tinha me falado que a previsão para liberação de robôs era para o primeiro semestre de 2018. Em junho entrei novamente em contato e disseram que não havia previsão. Portanto, eu não confiaria muito nessa nova previsão para primeiro semestre de 2019.
Concordo, Rogério, nem sempre as corretoras entregam os mesmos ticks. Mas já é um começo... para quem não tinha nada... rsrs
Quanto à legalidade da alternativa, considero totalmente legal, visto que não corrompi nenhum software. Apenas gerei os comandos de mouse e teclado para entrar com as trades de forma automatizada. Isto sim é o Robot do Robot... rsrs
Mauricio
Concordo com o Maurício, não há ilegalidade se forem utilizados os recursos disponíveis na ferramenta oferecida por eles. A ilegalidade está em crackear ou hackear sistemas.
Comentei também neste post: https://www.mql5.com/pt/forum/271258#comment_8376580
Boa tarde,
Passando para atualizar o tópico.
Em 17/07/2019 passou a ser permitido a utilização de (EA) com Robô em conta Real na Clear, apenas modo netting por enquanto.
"Prezado(a) Cliente,
Informamos que recentemente foram liberadas as operações Expert Advisor (EA) com Robô no MetaTrader na Clear Corretora.
Bons Negócios! =)"
Sinceramente não entendo a insistência de operar pela Clear com robôs...
Existem outras corretoras 1000% vezes mais competentes em infraestrutura para operar robôs MT5...
Até traders manuais levam fumo quando a infraestrutura deles pipoca, o que dirá, e, o que fazer, quando um robô operando lá ficar sem resposta?, tiver pulado stop?, não sair da operação sabe-se lá por quê?...
Tem gente que adora sofrer...
Só pode ser...