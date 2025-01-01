DocumentationSections
MathCumulativeDistributionChiSquare

Calcule la fonction de distribution de probabilité de la distribution khi-deux avec le paramètre nu pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathCumulativeDistributionChiSquare(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  nu,            // paramètre de la distribution (nombre de degrés de liberté)
   const bool    tail,          // flag de calcul, si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est retourné
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la fonction de distribution de probabilité de la distribution khi-deux avec le paramètre nu pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN

double  MathCumulativeDistributionChiSquare(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  nu,            // paramètre de la distribution (nombre de degrés de liberté)
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la fonction de distribution de probabilité de la distribution khi-deux avec le paramètre nu pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à pchisq() dans R.

bool  MathCumulativeDistributionChiSquare(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  nu,            // paramètre de la distribution (nombre de degrés de liberté)
   const bool    tail,           // flag de calcul, si true, alors la probabilité que la variable aléatoire n'excéde pas x est calculée
   const bool    log_mode,       // flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculé
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de probabilité
   );

Calcule la fonction de distribution de probabilité de la distribution khi-deux avec le paramètre nu pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathCumulativeDistributionChiSquare(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  nu,            // paramètre de la distribution (nombre de degrés de liberté)
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de probabilité
   );

Paramètres

x

[in]  Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in]  Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

nu

[in]  Paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

tail

[in]  Flag de calcul. Si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.

log_mode

[in]  Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculé.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs de la fonction de probabilité.