Calcula o inverso da função de distribuição de Cauchy com parâmetros a e b para a probabilidade probability. Em caso de erro, retorna NaN.
Calcula o inverso da função de distribuição de Cauchy com parâmetros a e b para a probabilidade probability. Em caso de erro, retorna NaN.
Calcula o inverso da função de distribuição de Cauchy com parâmetros a e b para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a qcauschy() no R.
Calcula o inverso da função de distribuição de Cauchy com parâmetros a e b para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false.
Parâmetros
probability
[in] Valor da probabilidade da variável aleatória.
probability[]
[in] Matriz com valores da probabilidade da variável aleatória.
a
[in] Parâmetro da distribuição mean.
b
[in] Parâmetro da distribuição scale.
tail
[in] Sinalizador de cálculo, se for false, o cálculo é realizado para a probabilidade 1.0 - probability.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability).
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
result[]
[out] Matriz com os valores dos quantis.