Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição de Cauchy com parâmetros a, b.
double MathMomentsCauchy(
Parâmetros
a
[in] Parâmetro da distribuição mean.
b
[in] Parâmetro da distribuição scale.
mean
[out] Variável para obter o valor médio.
variance
[out] Variável para obter a dispersão.
skewness
[out] Variável para obter a obliquidade.
kurtosis
[out] Variável para obter a curtose.
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
Valor de retorno
Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.