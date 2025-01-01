DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheDistribuzione di CauchyMathQuantileCauchy 

MathQuantileCauchy

Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore della funzione di distribuzione Cauchy inversa con parametri A e B. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathQuantileCauchy(
   const double  probability,    // valore probabilità dell'occorrenza della variabile random
   const double  a,              // parametro medio della distribuzione
   const double  b,              // parametro scala della distribuzione
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per la probabilità 1.0
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore della funzione di distribuzione Cauchy inversa con parametri A e B. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathQuantileCauchy(
   const double  probability,    // valore probabilità dell'occorrenza della variabile random
   const double  a,              // parametro medio della distribuzione
   const double  b,              // parametro scala della distribuzione
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Per lo specificato array probability[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore della funzione di distribuzione Cauchy inversa con parametri A e B. In caso di errore restituisce false. Analogo di qcauschy() in R.

double  MathQuantileCauchy(
   const double& probability[],  // array con i valori della proabilità della variabile random
   const double  a,              // parametro medio della distribuzione
   const double  b,              // parametro scala della distribuzione
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per la probabilità 1.0
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità)
   double&       result[]        // array con i valori dei quantili
   );

Per lo specificato array probability[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore della funzione di distribuzione Cauchy inversa con parametri A e B. In caso di errore restituisce false.

bool  MathQuantileCauchy(
   const double& probability[],  // array i valori della probabilità della variabile random
   const double  a,              // parametro medio della distribuzione
   const double  b,              // parametro scala della distribuzione
   double&       result[]        // array con i valori dei quantili
   );

Parametri

probability

[in] Valore Probabilità della variabile casuale.

probability[]

[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.

a

[in] parametro medio della distribuzione.

b

[in] parametro scala della distribuzione.

tail

[in]  Flag del calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.

log_mode

[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).

error_code

[out] Variabile per ottenere il codice di errore.

result[]

[out] Array con valori di quantili.