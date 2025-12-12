Entrada na transação ao romper os limites do canal com confirmação adicional

Registros de negociações precisos são a chave para um sistema de negociação bem-sucedido.



Pontos de entrada bem definidos não são apenas uma ferramenta técnica; são o seu processo criativo no mundo das finanças. Cada entrada precisa é como um passo confiante de um arquiteto, lançando uma base sólida e confiável para o futuro edifício — seu capital. É a arte de transformar o ruído do mercado em uma sinfonia clara de oportunidades, onde você é o maestro, não um ouvinte casual. Quando você domina essa habilidade, cada operação se torna uma ação consciente e enérgica, repleta de clareza e confiança no futuro. Ponto de Entrada + Ideia de Negociação = Um Sistema de Negociação Completo

Você precisará de pontos de entrada precisos, mesmo que seja um investidor. Caso contrário, você será pego com muita frequência por "adagas que caem" ou simplesmente perderá uma grande parte dos seus lucros.





Ofereço a você um ponto de entrada simples, porém muito lucrativo, em uma posição.

A entrada é feita utilizando um canal de duas médias móveis. O preço toca o limite inferior do canal e, em seguida, fecha acima do limite superior. Então, colocamos uma ordem pendente de stop a uma distância da máxima da barra (que fechou acima do canal);

Para filtrar as direções, vamos adicionar um indicador de tendência. Use o indicador de tendência mais eficaz que você tiver.

Fechamento e monitoramento de posições: Utilizaremos STOP LOSS, TAKE PROFIT e TRAILING STOP. Todos os valores são expressos como porcentagens do preço atual do ativo. As ordens pendentes são mantidas por 1 hora.

O sistema de negociação foi testado no par XAUUSD, no gráfico de 1 hora (H1).

Parâmetros do indicador. Todos os parâmetros são básicos para médias móveis e, se desejar, você pode criar um canal semelhante a partir de qualquer indicador de média.

input group "---=MA SETTING=---" input Smooth_Method MA_Method1 = MODE_T3; input int Length1 = 24 ; input Smooth_Method MA_Method2 = MODE_T3; input int Length2 = 24 ; input ARROW_MODE PaintArrow = 7 ; input Applied_price_ MA_Price1 = PRICE_HIGH_; input int Phase1 = 15 ; input int Shift1 = 1 ; input Applied_price_ MA_Price2 = PRICE_LOW_; input int Phase2 = 15 ; input int Shift2 = 1 ; input CHANNEL_WIGHT_MODE ChannelMode = 1 ; input double ChannelWidth = 1 ;

Parâmetros do indicador AceTrend: conjunto predefinido para o gráfico H1 do XAUUSD.





O sistema apresenta bons lucros e baixos riscos de perda. A captura de tela mostra exemplos de negociações usando o sistema. No entanto, o ponto de entrada na negociação é fundamental e pode ser aplicado de diversas maneiras.







