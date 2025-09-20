시세섹션
통화 / TLF
주식로 돌아가기

TLF: Tandy Leather Factory Inc

3.09 USD 0.01 (0.32%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

TLF 환율이 오늘 -0.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.05이고 고가는 3.09이었습니다.

Tandy Leather Factory Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
3.05 3.09
년간 변동
2.69 5.49
이전 종가
3.10
시가
3.06
Bid
3.09
Ask
3.39
저가
3.05
고가
3.09
볼륨
12
일일 변동
-0.32%
월 변동
1.31%
6개월 변동
6.55%
년간 변동율
-27.29%
20 9월, 토요일