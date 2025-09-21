QuotazioniSezioni
Valute / TLF
Tornare a Azioni

TLF: Tandy Leather Factory Inc

3.09 USD 0.01 (0.32%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TLF ha avuto una variazione del -0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.05 e ad un massimo di 3.09.

Segui le dinamiche di Tandy Leather Factory Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
3.05 3.09
Intervallo Annuale
2.69 5.49
Chiusura Precedente
3.10
Apertura
3.06
Bid
3.09
Ask
3.39
Minimo
3.05
Massimo
3.09
Volume
12
Variazione giornaliera
-0.32%
Variazione Mensile
1.31%
Variazione Semestrale
6.55%
Variazione Annuale
-27.29%
21 settembre, domenica