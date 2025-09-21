Valute / TLF
TLF: Tandy Leather Factory Inc
3.09 USD 0.01 (0.32%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TLF ha avuto una variazione del -0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.05 e ad un massimo di 3.09.
Segui le dinamiche di Tandy Leather Factory Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.05 3.09
Intervallo Annuale
2.69 5.49
- Chiusura Precedente
- 3.10
- Apertura
- 3.06
- Bid
- 3.09
- Ask
- 3.39
- Minimo
- 3.05
- Massimo
- 3.09
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- -0.32%
- Variazione Mensile
- 1.31%
- Variazione Semestrale
- 6.55%
- Variazione Annuale
- -27.29%
21 settembre, domenica